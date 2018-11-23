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Jest kontrolleri akıllı telefonları saran en yeni akım durumunda. üreticiler uzun ekranlara ve minimal çerçevelere geçmeye başladığından beri, herhangi bir fiziksel düğme için telefonlarda çok az yer kaldı. Apple, home düğmelerini tamamen attı ve yeni iPhone’lar artık yalnızca ekranda kaydırma yaparak kontrol ediliyor. Google ayrıca, iş ortağı üreticilerinin telefonlarındaki görüntü alanını artırdığı için Android 9 Pie ile jest kontrollerine geçiş yapılması gerektiğini vurguladı.

Android’e iPhone X Benzeri Jest Kontrolleri Eklemek

Özellikle Android’de, jest kontrollerine sahip olmak, ekranın alt kısmında yer alan sanal navigasyon barının tamamen kaldırılmasını ve ekranın daha geniş bir kısmının kullanılabilir olmasını sağlıyor. Bu da denemek için yeni ve eğlenceli bir şey anlamına geliyor. Aşağıda Android telefonunuzda kullanabileceğiniz, en iyi jest kontrolleri sunan uygulamaların bir listesine yer verdik.

Öncelikle Android’de jest ya da gesture kontrollerine sahip olmak için telefonunuzu bilgisayara USB ile bağlayıp Android Hata Ayıklama (adb) modunu çalıştırmanız gerekecek. Ancak merak etmeyin çünkü o kadar zor bir işlem değil ve aşağıdaki çoğu uygulama bunu nasıl yapabileceğinizi size açıklıyor.

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İçlerinden Fluid Navigation Gestures bizce en iyi açıklamaya sahip olan uygulama. O nedenle onunla başlamak isteyebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan işte Android’e jest kontrolleri eklemek için en iyi uygulamaların listesi:

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