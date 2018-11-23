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En çok satan telefon markaları belli oldu. Bu ayın başında küresel telefon pazarı satışları için Counterpoint Research’ün rakamlarını sizlerle paylaşmıştık. Bugünse bu rakamların havalı bir infografik haline getirildiğini görüyoruz. Sonuçlar her zaman olduğu gibi etkileyici.

En Çok Satan Telefon Markaları Belli Oldu

Temmuz ayından eylül ayına kadar Samsung en yüksek pazar payını alıyor (%19). Huawei ise (%14) hemen arkasında seyrediyor ve üçüncü sırada Apple’ı (%12) görüyoruz. Oppo ve Xiaomi, her birinin %9’luk bir pazar payını paylaştığını okunuyor. vivo ise %8 gibi etkileyici bir sonuca ulaşıyor. Marketin yeni oyuncularından Lenovo’yu ilk 7’de görüyoruz.

2018’in üçüncü çeyreğinde %5 oranında daha az telefon satıldı. Bu elbette 2017’nin 3. çeyreğine kıyasla yapılan bir karşılaştırma. Sonuç olara karşımıza toplamda 380 milyon telefon satışı çıkıyor. Akıllı telefonların bölgesel satışına bakıldığında ise istatistikler biraz daha ilginçleşiyor. Örneğin Asya pazarında ne Samsung ne de Huawei lider durumda.

Asya’da en çok telefon Oppo’nun (%16) telefonları satılıyor. Onu %15 ile Huawei ve vivo izliyor. Arkasında ise %14 ile Xiaomi gelmekte. Son olarak Samsung’un Asya pazar payının %10’lara düştüğünü görüyoruz. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Apple, Kuzey Amerika marketinin en büyüğü (%39) ve bunu Samsung (%26) ile izliyor.

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Samsung’un en güçlü olduğu pazar %31 ile Avrupa oldu. Bunu Huawei’in %22 ve Apple’ın %19’luk payları izliyor. Dolayısıyla Avrupa’da diğer üreticiler aslında büyük bir pasta yok. Bu üç üretici marketi domine ediyorlar.

Genel olarak, azalan sevkiyatlara rağmen, bazıları için karlı bir üçüncü çeyrek oldu. Samsung, rekor kârlar kaydetti, Xiaomi ise Hindistan’da güçlü bir görüntüye sahip ve Çin pazarında düşüş gösterdi. Apple’ın sevkiyatı ise yatay seyretti. Ancak tavan yapan fiyatları nedeniyke Cupertino’nun kâr getirmesine neden oldu.

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