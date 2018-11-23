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Samsung telefonları her zaman en hatasız modeller olmalarıyla bilinmiyor. Aynı zamanda yazılım güncellemeleri alma konusunda da rakiplerin biraz gerisindeler. Ancak bunu şirketin neredeyse sayısız modele sahip olmasına bağlayabiliriz. Samsung Galaxy Note 9 kameranın donması sorunu bunlardan biri.

Samsung Galaxy Note 9 Kameranın Donması Sorunu

Galaxy Note 9’un çıkış yapmasından bu yana kamera uygulamasının donmasına sebep olan sınırlı sayıda cihazı etkileyen bir sıkıntı baş göstermişti. Bu sorun çoğunlukla Snapdragon 845 tarafından desteklenen Galaxy Note 9’ları etkiliyordu. İyi haber ise Samsung bu sorunu nihayet kabul ettiğini açıkladı ve şu anda düzeltmeler için üzerinde çalışıyor.

Bu arada zaman zaman kamera uygulamasında “kamera başarısız” hatası alıyorsanız bunun için geçici bir çözüm bulunuyor. Samsung telefonunuzun sistem bölüm önbelleğini temizleyerek bu garip hatanın ortadan kalkmasını sağlayabilirsiniz. Bu hata mesajı yalnızca Note 9 telefonlarda değil bazı diğer Samsung cihazlarda da görülebiliyor.

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Note 9’da kamera sorununu çözecek güncellemenin geleceği haberi ABD forumlarında görev yapan bir moderatörden alınmış. Bu nedenle güncellemenin ne zaman yayımlanacağı gibi daha net detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek. Yine de Samsung’un üzerinde çalıştığını bilmek bu problem yüzleşen kullanıcılar için rahatlatıcı olmalı.

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