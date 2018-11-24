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Amerika Birleşik Devletleri son zamanlarda Çinli akıllı telefon üreticilerine karşı savaş açmış durumda. Özellikle ZTE’ye kesilen milyonlarca dolar cezanın ardından şimdi de ABD insanların Huawei kullanmasını istemiyor.

ABD İnsanların Huawei Kullanmasını İstemiyor

ABD, Huawei’nin ülkeye ekipman tedarik etmesini yasakladıktan sonra, hükümet yetkilileri şimdi de Huawei ve ZTE cihazların kullanımını tamamen yasaklamak istiyor. Sam Amca, müttefiklerini Çinli firmanın telefon ve ekipmanlarını kullanmama konusunda ikna etme niyetinde.

Bilgi konuya yakın insanlardan geliyor ve ABD hali hazırda Almanya, İtalya, Japonya ve diğerleriyle temas kurmuş durumda. Huawei ilk kez Avrupalı ülkeler tarafından inceleme altına alınmıyor. Avustralya da birkaç ay önce Huawei ekipmanlarına yasak getirdi. Şirket aksine Avustralya’nın 5G ağını kurması gerekiyordu.

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FBI’ın başı Christopher Wray, Huawei’in kurucusu Ren Zhengfei’nin Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nda eski bir memur olduğunu, bunun teknoloji devine çok fazla kontrol sağladığı ve tespit edilemeyen casusluk işleri yapabileceği için bir risk oluşturduğunu açıklıyor.

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