REKLAMLAR

Android‘li akıllı telefonlarda Google Play Store 505 ve 103 hatası ile bu hata mesajlarıyla karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğini ele alıyoruz. Android işletim sistemli akıllı telefonunuza Google Play uygulama mağazasından bir uygulama yüklemek isterken “Unknown error code during application install: “-505” ya da 103 kodlu hata mesajıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu sorunu çözmek ve akıllı telefonunuzu tekrar uygulama yükleyebilir hale getirmek için yapabileceğiniz bir şeyler var.

Android: Google Play Store 505 ve 103 Hatası Çözümü

REKLAMLAR

REKLAMLAR

Google Play Store’un Veri ve Önbelleğini Temizleme

Android’li akıllı telefonunuzda Settings menüsüne gidin.

menüsüne gidin. Buradaki Apps ya da Applications seçeneğine dokunun.

ya da seçeneğine dokunun. Burada kaydırma yaparak All sekmesini görüntüleyin.

sekmesini görüntüleyin. Akıllı telefonda yüklü olan tüm uygulamaların listesi açılacaktır. Listede aşağı doğru kaydırma yaparak Google Play Store uygulamasını bulun ve üzerine dokunun.

uygulamasını bulun ve üzerine dokunun. Storage seçeneğine dokunun. Karşınıza gelen arayüzde Clear Cache ile Clear Data seçenekleri olacaktır, her ikisine de kullanın.

Google Hesabını Yeniden Konfigüre Etme

Android’li akıllı telefonunuzda Settings menüsüne gidin.

menüsüne gidin. Accounts seçeneğine dokunun ve buradaki Google seçeneğine gidin.

seçeneğine dokunun ve buradaki seçeneğine gidin. Şimdi cihazınıza eklemiş olduğunuz Google hesabınızın üzerine dokunun ve Remove Account seçeneğine dokunarak hesabı cihazdan kaldırın.

seçeneğine dokunarak hesabı cihazdan kaldırın. Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Sonra tekrar açın. Settings menüsüne gidip Accounts‘a girin ve daha önce kaldırmış olduğunuz Google hesabınızla tekrar oturum açın.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.