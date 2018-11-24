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Android‘li akıllı telefonlarla uyumlu Koyu Mod – Gece Modu Özellikli Web Tarayıcılar ile karşınızdayız. Son birkaç yılda PC ve mobil platformlarda koyu mod – gece modu özelliği benimsenir hale geldi. Gözlerimizin daha az yorulmasını sağlayan bu özellik açıkçası daha hoş bir görünüme de sahip.

Akıllı telefonlarımızda her gün dakikalarca internet sitesi gezintileri yapıyoruz, web tarayıcılarını uzun süreler kullanıyoruz. Akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz gece modu – koyu mod özellikli bir web tarayıcısı gözlerinizin daha az yorulmasını sağlayacaktır. Bu modun OLED ekranlı cihazlarda bir miktar pil tasarrufu artısı da var.

Android: Koyu Mod – Gece Modu Özellikli Web Tarayıcılar

Firefox

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Firefox koyu mod özelliğini kazanan ilk mobil web tarayıcısı. Esasen bu özelliği resmi olarak barındırmıyor, bir eklentiye ihtiyaç var. Dark Fox adlı temayı yükleyerek sevilen web tarayıcısını koyu tonda bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Opera Browser Beta

Opera web tarayıcısının çeşitli versiyonları bulunmakta. Özellikle PC ve Android’de Opera’yı tercih eden bir kullanıcı kitlesi mevcut. Opera’nın kendisinde koyu mod bulunmasa da tarayıcının beta versiyonunda bu özelliğe yer veriliyor.

Maxthon Browser

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Maxthon tarayıcı Android işletim sistemiyle uyumlu en hızlı web tarayıcısı çözümlerinden birisi konumunda. Arayüzü kolay kullanılabilir olsa da çok alışıldık bir tasarıma sahip değil. Tarayıcıdaki koyu modu aktive ettiğinizde menü ve web sayfalarının arka planları siyah renge bürünüyor.

Puffin

Puffin’in arayüzü Google Chrome ile büyük benzerlikler gösteriyor. Bu tarayıcı da Maxthon gibi hızlı çalışıyor. Uygulama varsayılan olarak aydınlık temayla gelse de ayarlarından koyu temayı etkinleştirmek mümkün.

Samsung Internet

Samsung Galaxy akıllı telefonlarda ön yüklü olarak gelen Samsung Internet uygulaması Google Play mağazası üzerinden diğer marka Android cihazlara da yüklenebiliyor. Eklenti desteği olan araçta koyu mod özelliği de bulunmakta.

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