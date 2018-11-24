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ASUS ZenFone Max ZC550KL root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. Tayvan merkezli teknoloji firması ASUS’un uzun pil ömrü ile ön plana çıkan eski akıllı telefon modellerinden ZenFone Max ZC550KL’de ileri düzey özelleştirmelere gitmek ve bazı özel araçlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekmekte. Bunun için de bootloader kilidi kaldırılmalı ve TWRP recovery yüklenmeli.

Ele alacağımız işlemlerin garantiyi sonlandırdığını, brick ve bootloop gibi riskler içerdiğini; işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun kendinize ait olduğunu hatırlatalım.

ASUS ZenFone Max ZC550KL Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Gerekenler

Akıllı telefonu en azından %70 seviyesine kadar şarj edin.

Akıllı telefonunuzda depoladığınız kişisel verilerinizi yedekleyin.

Bootloader kilidini kaldırın. (İşleme daha önce burada değinmiştik.)

değinmiştik.) Burada anlatılan aşamaları izleyerek USB Debugging seçeneğini etkinleştirin.

anlatılan aşamaları izleyerek seçeneğini etkinleştirin. Minimal ADB and Fastboot

TWRP Recovery

SuperSU

TWRP Recovery Kurulumu

TWRP recovery imajını indirin ve dosyayı recovery.img şeklinde yeniden adlandırıp Minimal ADB and Fastboot kurulum klasörüne transfer edin.

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Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine erişin. Boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Here seçeneğine tıklayın. Komut istemi aracı çalıştırılacaktır.

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Cihazı bootloader modunda açmak için adb reboot bootloader komutunu girin.

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TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu kullanın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatmak için fastboot reboot komutunu yazabilirsiniz.

Root Erişimini Sağlama

SuperSU dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Akıllı telefonu kapatın. Güç ve ses artırma tuşlarına Fastboot Mode menüsü belirene kadar basılı tutun. Ses tuşlarını navigasyon butonu olarak kullanarak Recovery mode seçeneğinin üzerine gelin ve bu moda girmek için güç tuşuna basın.

TWRP recovery arayüzünde Install seçeneğine dokunun. Cihaza aktarmış olduğunuz SuperSU dosyasını seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini yapın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.

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