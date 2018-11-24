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Çalınan – kaybolan iPhone’u uzaktan silmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. iPhone’lar güvenli olarak tanımlanabilecek cihazlar. iPhone’unuz çalınırsa ya da kaybolursa ayarladığınız parolayı / parmak izi korumasını / Face ID’yi aşmak pek kolay olmayacaktır. Cihazda sizin için önem teşkil eden veriler bulunuyorsa ya da cihazı çalınmadan – kaybolmadan önce önlem almadan kullanıyorsanız iPhone’daki tüm verileri uzaktan silmek isteyebilirsiniz. Çalınan – kaybolan iPhone’u uzaktan silmek oldukça kolay fakat bazı şartların sağlanmış olması lazım.

Çalınan – Kaybolan iPhone’u Uzaktan Silmek

Gerekenler

iPhone’da Find my iPhone özelliğinin etkinleştirilmiş olması

özelliğinin etkinleştirilmiş olması iPhone’da Apple ID ile oturum açılmış olması

Masaüstü web tarayıcısı

iPhone’u Uzaktan Silme

Kişisel bilgisayarınızdaki web tarayıcısını açın ve iCloud’u ziyaret ederek iPhone’da oturum açmış olduğunuz hesapla burada da oturum açın. Eğer iki aşamalı doğrulama sistemini daha önce etkinleştirdiyseniz oturum açabilmek için iPhone ya da Mac’e ihtiyacınız var. iPhone’unuz sizde olmadığına göre Mac lazım. Mac’iniz yoksa More Options seçeneğine tıklayın. Gerekli doğrulamayı gerçekleştirin.

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iCloud’da oturum açabildiğinizde Find my iPhone seçeneğine erişin.

All Devices menüsünden iPhone’unuzu seçin.

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Sağ üst kısımda üç adet seçeneğin yer aldığını göreceksiniz. Burada kullanmanız gereken seçenek Erase iPhone. Üzerine tıkladığınızda cihazınızdaki tüm bilgiler sıfırlanacaktır.

Bu silme komutunun akıllı telefonunuza ulaşabilmesi için cihazın internete bağlı olması lazım. WiFi kapalı ve hücresel veri bağlantısı devre dışı bırakılmışsa bu seçenekten yararlanamayacaksınız.

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