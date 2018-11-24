Google’ın Yeni Android’i Fuchsia Huawei’de Çalıştı

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Google’ın Android alternatifi Fuchsia Huawei’de çalıştırıldı. Şimdiye kadar, Android neredeyse Coca-Cola kadar popüler bir isim haline geldi. Google’ın işletim sistemi milyarlarca cihazda çalışıyor ve akıllı telefon pazarındaki büyük payı elinde tutuyor. Android’in geniş çapta benimsenmesi, kendi işletim sistemlerini kullanan yüzlerce farklı akıllı telefon arasında sürüm ayrılıkları oluşmasına neden oluyor.

Google’ın Android Alternatifi Fuchsia Huawei’de Çalıştırıldı

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Google bu gibi kusurları düzeltmeyi umuyor. Bu nedenle Fuchsia adlı başka bir açık kaynaklı işletim sistemi geliştiriyor. Bunu ilk kez duyuyorsanız, muhtemelen yalnız değilsiniz. Henüz Google tarafından tam olarak pazarlanmamaktadır. Ancak artık hakkında bir şeyler duymanın zamanı geldi.

İşletim sistemi için kaynak kod yönetimi sitesi olan Fuchsia Gerrit’te yapılan yakın tarihli bir girdide yeni bir yamanın, geçen yıl piyasaya sürülen HiSilicon’ın üst seviyede çipseti olan Kirin 970 için destek eklendiği belirtiliyor. Yeni eklenen desteği test etmek için, Fuchsia’nın çekirdek kodu, Kirin 970 yongasıyla uyumlu hale getirilerek kısa süre önce piyasaya sürülen Honor Play’de çalıştırılmış.

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Honour, Huawei’nin bir alt markası olup, Kirin970’i Mate 10 ve P20 modelleri de dahil olmak üzere bir dizi üst seviye telefonda kullandı. Bu, Google’ın Pixel telefonlarının Qualcomm’un Snapdragon mobil platformunu kullandığı düşünüldüğünde ilgi çekici. Google ve Huawei’in birlikte çalıştığı son sefer, Nexus 6P içindi. Bu, iki devin güçlerini tekrar birleştireceğine dair bir işaret olabilir.

Bu haber telefon meraklıları için heyecan verici olsa da, ortalama kullanıcı, herhangi bir şekilde veya formda Fuchsia’yı deneyimlemekten en az birkaç yıl uzakta ve Google’ın bunu Android’in halefi olarak seçtiği varsayılıyor. Umarız bir gün, Apple marka olmayan akıllı telefonlara aylar yerine birkaç gün içinde dağıtılan yeni sürümler göreceğiz.

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