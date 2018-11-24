REKLAMLAR

iPhone Bataryası Nasıl Kalibre Edilir? iPhone batarya kalibrasyon sürecinin biraz sabır gerektirdiği konusunda uyaralım; Birkaç tam şarj ve drenaj döngüsü için beklemeniz gerekiyor.

iPhone Bataryası Nasıl Kalibre Edilir?

Neyse ki, üçüncü taraf araçlara veya uygulamalara ihtiyacınız yoktur. iPhone pili sıfırlamak ya da resetlemek için App Store’a yüklendiği iddia edilen gördüğünüz her şey en iyi şekilde gereksiz ve en kötü ihtimalle bir aldatmacadır.

Konum servislerini, arka plan yenilemeyi, otomatik güncellemeleri ve otomatik ekran parlaklığını devre dışı bırakın ve ardından iPhone bataryasını kalibre etmek için aşağıdaki adımlara geçin.

Adım 1: Bataryayı Boşaltın

İlk adım iPhone pilinizi tamamen boşaltmaktır. Normal kullanım sırasında bunu yapabilirsiniz. Süreci hızlandırmak istiyorsanız, YouTube’da ses düzeyini maksimum düzeye çıkararak uzun bir video oynatabilirsiniz.

Adım 2: 3 Saat Bekleyin

Pilin küçük bir yüzdesi kalsa bile iPhone’unuzun otomatik olarak kapanacağını fark etmiş olabilirsiniz. Bu süreç tasarım gereğidir; verileri kaybetmemek için, cihaza uygulamanızın mevcut durumunu kaydetme şansı verir.

Pilin tamamiyle boşalmasına izin vermek önemlidir. Bunu yapmanın tek yolu beklemek. Daha uzun, ama en az üç saat beklemelisin.

Adım 3: Cihazınızı Şarj Edin

REKLAMLAR

Şimdi bataryayı doldurmanın zamanı geldi. En iyi performansı elde etmek için, aşağıdaki üç ipucunu uyguladığınızdan emin olun:

Bilgisayar yerine bir duvar prizi kullanın.

İdeal olarak, resmi bir Apple şarj cihazı kullanın. En azından bir Lightning kablosu kullandığınızdan emin olun.

Telefonunuz pili %100 dolu olarak gösterdikten sonra bile birkaç saat şarj etmeye devam edin.

Adım 4: Pili Tükenmesini Sağlayın



Şimdi tüm süreci ikinci kez tekrarlamanız gerekiyor. Daha önce olduğu gibi aynı yöntem ile cihazınızdan tamamen şarjı boşaltın. Normalde kullandığınız gibi kullanın ya da döngüde müzik ve video oynatın.

Adım 5: 3 Saat Bekleyin

iPhone’unuzdaki son pil gücünün de tüketildiğinden emin olmalısınız. Ne kadar uzun bırakabilirseniz o kadar iyidir.

Adım 6: Cihazınızı Şarj Edin

İşlemi tamamlamak için cihazınızı yeniden şarj etmeniz gerekir. Daha önce olduğu gibi aynı yönergelere uyun, telefonun dolduğunda bile birkaç saat şarj olmaya devam etmesini sağlayın.

Son olarak, daha önce devre dışı bıraktığınız hizmetleri ve işlevleri yeniden etkinleştirmeyi unutmayın. Konum servislerini, arka plan yenilemeyi, otomatik güncellemeleri ve otomatik ekran parlaklığını tekrar açın.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum