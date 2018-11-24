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iPhone şarj bağlantı noktası kirli ise kendiniz temizleyebilirsiniz. Özel temizlik kitlerine ya da basınçlı havaya ihtiyacınız yoktur. İnternet’te bunların tavsiye edilmesine rağmen Apple, iPhone’larını temizlerken müşterilere her türden basınçlı hava veya sprey kullanmamasını söyler. Peki iPhone’un şarj yuvası nasıl temizlenir?

iPhone’un Şarj Yuvası Nasıl Temizlenir?

Bunun için SIM kartı çıkarmaya yarayan ve kutuyla gelen küçük pini kullanabilirsiniz. İlk önce iPhone’unuzu kapatın. Temizlerken güç düğmesine basmayın, böylece kazara tekrar açmayın. Önce güvenlik!

El fenerini kullanarak şarj yuvasının içini kontrol edin. Muhtemelen bağlantı noktalarının en sonunda ama aynı zamanda girişin her bir tarafına uzanan oluklarda birikme göreceksiniz.

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Kürdan, SIM anahtarınızı veya diğer ince bir nesneyi alın. Şarj yuvasına sokun ve olabildiğince kiri kazıyın. Bağlantı noktasını kazımak, kürdan ya da SIM anahtarını temizlemek ve sonra tekrar kazımak en iyi çözümdür.

Kurumuş kirleri temizlemek biraz zaman alabilir. Bağlantı noktalarını görene kadar el feneri ile kontrol etmeye devam edin ve bağlantı noktasının belirgin derecede temiz göründüğünden emin olun.

Kürdanı kullansanız bile çok fazla baskı uygulamamaya dikkat edin. Kürdanın kırılmasını ve daha büyük bir soruna neden olmasını istemezsiniz. Ayrıca, metal bir aletle çok fazla basınç uygulayarak zarar vermek istemezsiniz.

Not: 30 iğneli konektörü kullanan eski bir iPhone, iPad veya iPod’unuz varsa, çok fazla pini olduğu için ekstra özen göstermeniz gerekir.

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