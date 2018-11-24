Samsung Galaxy Note 9 ve LG G7 ThinQ fiyat / satış rakamlarıyla dikkat çeken iki cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Telefonlar farklı fiyatlandırmalara sahipler. İşte Samsung Galaxy Note 9 ve LG G7 ThinQ karşılaştırması.
LG G7 ThinQ ve Samsung Galaxy Note 9 Karşılaştırması
|LG G7 ThinQ
|Samsung Galaxy Note 9
|Boyut
|153.2 x 71.9 x 7.9 mm
|161.9 x 76.4 x 8.8 mm
|Ağırlık
|162 gram
|201 gram
|Ekran boyutu
|6.1 inç LCD ekran
|6.4 inç Super AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1440 x 3120 piksel (564 ppi)
|1440 x 2960 piksel (516 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|128 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|Ekran gövde oranı
|%82,92
|%84,04
|İşlemci
|Snapdragon 845
|Samsung Exynos 9810
|RAM
|4 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 16 MP (f/1.6 ve f/1.9) arka, 8 MP ön
|Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera
|Video
|2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 60 fps, 720p’de 120fps
|2.160p’de 60 fps, 1.440p’de 30fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5
|Bluetooth 5
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5 mm
|USB Type-C, 3.5 mm
|Parmak izi okuyucu
|Var
|Var
|Su dayanıklılığı
|IP68
|IP68
|Batarya
|3000 mAh
|4000 mAh
Samsung Galaxy Note 9 mu LG G7 ThinQ mu? İşte Cevabı
Samsung Galaxy Note 9 tıpkı LG G7 ThinQ gibi çift arka kamera ve tek ön kameraya sahip. İki cihaz arasında 2000 TL’ye yakın bir fiyat farkı bulunuyor Ağırlık, gövde ölçüsü, batarya kapasitesi ve çözünürlük birbirinden oldukça farklı. Depolamada Note 9 daha avantajlı olsa da benzer çipset performansıyla geliyor. Fiyat performans anlamında LG G7 ThinQ için daha iddialı olduğu söylenebilir.
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