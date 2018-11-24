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Samsung Galaxy Note 9 ve LG G7 ThinQ fiyat / satış rakamlarıyla dikkat çeken iki cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Telefonlar farklı fiyatlandırmalara sahipler. İşte Samsung Galaxy Note 9 ve LG G7 ThinQ karşılaştırması.

LG G7 ThinQ ve Samsung Galaxy Note 9 Karşılaştırması

LG G7 ThinQ Samsung Galaxy Note 9 Boyut 153.2 x 71.9 x 7.9 mm 161.9 x 76.4 x 8.8 mm Ağırlık 162 gram 201 gram Ekran boyutu 6.1 inç LCD ekran 6.4 inç Super AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü

1440 x 3120 piksel (564 ppi) 1440 x 2960 piksel (516 ppi) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 128 GB MicroSD kart desteği

Var Var Ekran gövde oranı

%82,92 %84,04 İşlemci Snapdragon 845 Samsung Exynos 9810 RAM 4 GB 6 GB Kamera Çift 16 MP (f/1.6 ve f/1.9) arka, 8 MP ön Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera Video 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 60 fps, 720p’de 120fps 2.160p’de 60 fps, 1.440p’de 30fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5 Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm USB Type-C, 3.5 mm Parmak izi okuyucu

Var Var Su dayanıklılığı

IP68 IP68 Batarya 3000 mAh 4000 mAh

Samsung Galaxy Note 9 mu LG G7 ThinQ mu? İşte Cevabı

Samsung Galaxy Note 9 tıpkı LG G7 ThinQ gibi çift arka kamera ve tek ön kameraya sahip. İki cihaz arasında 2000 TL’ye yakın bir fiyat farkı bulunuyor Ağırlık, gövde ölçüsü, batarya kapasitesi ve çözünürlük birbirinden oldukça farklı. Depolamada Note 9 daha avantajlı olsa da benzer çipset performansıyla geliyor. Fiyat performans anlamında LG G7 ThinQ için daha iddialı olduğu söylenebilir.

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