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Nerede olursanız olun evdeki ya da ofisteki PC’nize kolaylaca erişebilirsiniz. PC telefondan nasıl kontrol edilir merak edilen soruların başında geliyor. Bunun için RDP sunucusu yüklü bir bilgisayara ihtiyacınız olacak.

PC Telefondan Nasıl Kontrol Edilir?

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RDP sunucu yazılımı Windows 10’un bir parçasıdır ve Linux için de kullanılabilir (xrdp kullanarak). MacOS için de bir xrdp dosyası bulabilirsiniz. Çoğu gibi siz de Windows kullanıyorsanız, Windows 10 Pro ve Enterprise yüklü bilgisayarları kontrol etmek için Remote Desktop’ı kullanabilirsiniz.

Bu, Windows 8 / 8.1 Enterprise ve Pro ve Windows 7 Professional, Ultimate ve Enterprise için de geçerlidir. Ancak, RDP yöntemini kullanarak temel sürümlü PC’lere (Windows 10 Home gibi) erişemezsiniz.

Linux PC’de bir RDP sunucusu kurmak için Terminali açın ve şunu girin:

sudo apt install xrdp REKLAMLAR

MacOS’ta xrdp’yi kurmak ise biraz daha karmaşık. Bunun için resmi GitHub sayfasındaki adımları kolayca takip edebilirsiniz.

RDP’nin PC’nizde çalıştığından emin olduktan sonra, bağlanmak için şimdi ücretsiz Microsoft RDP uygulamasını Android ya da iPhone telefonunuz için indirin. Resmi Google Play Store ya da Apple Store marketleri bu iş için yeterli olacaktır.

Mobil uygulamayı kullanarak yeni bir bağlantı başlatmak için Artı simgesine dokunun. Bilgisayarınızın IP adresini veya ana bilgisayar adını bilgisayar adı alanına girin. PC’nizin kullanıcı adını ve şifresini girin, basit bir isim yazın ve Kaydet‘e dokunun.

Başlamak içi bağlan butonuna dokunun. Birkaç dakika sonra, PC’nizi telefonunuzdan yani uzaktan kontrol edebileceksiniz! Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum