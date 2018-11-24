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Spotify Apple Watch uygulaması çıktı. Spotify, Apple Watch için uzun süredir beklenen uygulamasını yayımladı. Bu, iPhone’larını cebinden çıkarmak zorunda kalmadan nelerin oynatıldığını kontrol etmek için Spotify’a abone olan Apple Watch sahiplerine iyi haber demek.

Spotify Apple Watch Uygulaması Çıktı

Spotify’ın yeni Apple Watch uygulaması müzik dinlerken iPhone‘u cebinizden daha çıkarmanızı sağlayacak. Zira bu uygulama ile telefonunuz cebinizdeyken en sevdiğiniz müzikleri ve podcast’leri kontrol edebileceksiniz.

Apple Watch için Spotify, çalmakta olan şarkıyı duraklatmanıza, bir sonraki parçaya atlamanıza, bir podcast dinlerken 15 saniye geri almanıza ve Kalp simgesine dokunarak yeni bir favori parçayı kaydetmenize olanak tanır. Spotify Connect kullanarak diğer cihazlara da bağlanabilir.

Bu sadece başlangıç özellikleri olacak. Spotify son yayınında “müziğinizi ve podcast’lerinizi çevrimdışı dinleyebilmenize olanak tanıyan heyecan verici bir özelliğin de yolda olduğunu” ilan etti.

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Apple Watch için Spotify uygulaması resmi olarak yayında ancak önümüzdeki haftalarda tüm Apple Watch kullanıcılarına sunuluyor olacak. Apple Watch uygulamasına erişmek için iPhone’unuzdaki en son sürüm (v.8.4.79) Spotify uygulamasına sahip olmanız gerekir.

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