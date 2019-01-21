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iPad’i projektöre, TV’ye ve monitöre bağlamak mümkün. Bir iPad’i projektöre bağladığınızda slayt gösterebilir, video paylaşabilir veya sadece ekranınızı yansıtabilirsiniz. Yansıtılan bir ekran, çevrenizdekilerin iPad’inizde ne olduğunu görmesini sağlar; insanlar cihazınızın etrafında dolaşmak veya elden ele aktarmak zorunda kalmazlar. Çoğu durumda, iPad’inizi yalnızca bir projektöre değil, bir televizyon veya bilgisayar monitörüne de bağlayabilirsiniz.

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iPad’i Projektöre, TV’ye veya Monitöre Bağlamak

Aşağıdaki yöntemler bir iPad’i kabloyla bir projektöre, TV’ye veya PC’ye bağlamanızı veya bunlardan birine bağlı bir Apple TV’niz varsa görüntüyü kablosuz olarak yansıtmanızı sağlar. İkisi arasındaki temel fark, kablolu bir bağlantıda, iPad’inizde gördüğünüz şey ekranda gösterilen şeydir. Kablosuz bir AirPlay bağlantısında ise ekranınızı yansıtabilirsiniz veya uygulama destekliyorsa, yalnızca bir uygulamanın içindeki belirli içerikleri gösterebilirsiniz. Bunun için Mirroring ya da Yansıtma özelliğini açmanız yeterli.

Lightning – VGA dönüştürücü

Projektöre, TV veya monitörler genellikle HDMI ya da VGA görüntü yuvasıyla geliyor. İnternette veya birçok yerde Lightning’den HDMI’a ya da Lightning’den VGA’ya dönüştürücü ürünler satın alabilirsiniz. Bu ürünlerden ekranınıza uygun olanı satın aldığınızda bir ucunu iPad‘in Lightning yuvasına ve diğer ucunu ise ekrana bağlamanız gerekiyor. İşlem bu kadar basit.

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Lightinng – HDMI dönüştürücü

Ancak belirtelim yeni iPad’ler artık Type-C yuvası ile gelmeye başladı. Apple görünüşe bakılırsa Lightning’i terk ediyor. 2019 iPhone’lar için de benzer iddialar söz konusu. O nedenle bu dönüştürücülerden birini seçerken iPad modelinize uygun olan versiyonu satın aldığınızdan emin olun. 2018 iPad Pro’lardan birine sahipseniz USB Type-C – HDMI / VGA dönüştürücü almanız gerekiyor. Ekranınızın görüntü yuvasına da dikkat etmeyi unutmayın.

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