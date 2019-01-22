REKLAMLAR

Sony Xperia XZ4‘ün yeni görüntüsü, daha doğrusu ana ekranının görüntüsü internete sızdı. Telefon oldukça nadir rastlanan 21:9 ekran ölçüsü ile geliyor. Cihaz kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkıyor ve bazı özel jest kontrolleri sunuyor. Telefonun sıra dışı ekran ölçüsünün arkasında oldukça ilginç bir neden yatıyor.

REKLAMLAR

Dünyanın En Uzun Ekranlı Telefonu Sony Xperia XZ4 Özellikleri

Sony Xperia XZ4

Telefonun işlenmiş görüntüleri aslında sızdırılan ana ekran göz önüne alınarak hazırlandı. Ekran uzunluğu bu anlamda kesinlikle doğru ve çerçeveler için henüz aynısını söylemek zor. Ancak 21:9 ekran ölçüsü göz önüne alındığı çerçevelerin kesinlikle ince olması gerekiyor. Render’larda bu başarılı bir şekilde yansıtılmış.

21:9 filmlerin siyah şerit olmadan izlenmesini sağlıyor. Cihaz Sony’nin Side Sense özelliği ile donatılacak. Bu özellik görüntülerde ekranın sağ tarafındaki ince çubuk sayesinde fark edilmiş. Bu yapay zeka destekli çubuk ilk kez Xperia XZ3 ile tanıtılmıştı. Üzerine çift dokunulduğunda en sık kullanılan uygulamaları karşınıza getiriyor.

REKLAMLAR

Sony Xperia XZ4

Karşımızda yalnızca tek bir Xperia XZ4 olmayacak. XZ4’ün önceki Sony telefonlar gibi yeni bir aile olması bekleniyor. Alışılmış şekilde üç farklı XZ4 ile karşılaşabiliriz. Bunlardan biri XZ4 Compact ve diğeri ise XZ4 Plus adını taşıyabilir. Söz konusu görüntünün XZ4 Plus olduğu düşünülüyor. Sony yeni telefonlarını MWC 2019’da, 25 Şubat tarihinde tanıtacak.

Sony Xperia XZ4 özellikleri

21:9 ekran

3.5 mm ses yuvası

Arka yüzde üç kamera

Ekstra uzun 6.5 inç ekran

Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti

6 GB RAM

64 ya da 256 GB dahili depolama alanı

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum