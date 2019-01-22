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Bugün Paris’teki özel bir etkinlikte, Huawei alt markası Honor, uluslararası pazarlar için View 20’yi tanıttı. Telefon başlangıçta Aralık ayında Çin için duyuruldu. Şimdiyse nihayet dünyanın diğer ülkelerinde çıkış yapıyor. Honor View 20 Türkiye çıkış tarihi, fiyatı ve özellikleri bu anlamda netleşti.

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Honor View 20 Türkiye Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Honor View 20

Honor View 20 özellikleri arasında delikli ekran kamera tasarımı, %85,7 ekran – gövde oranı, 6,4 inç FHD LCD ekran, Huawei’in yonga seti hattının tepesinde bulunan HiSilicon Kirin 980 çipseti bulunuyor. Bu çipset aynı zamanda Mate 20 ve Mate 20 Pro’da da kullanılıyor.

Diğer özellikler arasında 6 / 8 GB RAM ve genişletilemeyen 128 / 256 GB depolama alanı var. Arkada, f / 1.8 diyafram açıklığına ve 0.8 µm piksel boyutuna sahip büyük bir 1/2 48 MP ana kamera sensörü ile TOF 3D stereo kamera bulunuyor. AIS Süper Gece Çekimi bu kameranın başlıca özellikleri arasında yer alıyor.

Honor View 20

Honor View 20, 5V / 4.5A üzerinden şarj olan 4.000 mAh bataryaya sahip ve sadece 30 dakikada %0’dan %55’e şarj oluyor. Telefon, üstünde Magic UI 2 arayüzü bulunan Android 9 Pie’ı çalıştırıyor. Cihazda 3.5 mm kulaklık girişi var ve parmak izi sensörü arka tarafta, çünkü ekran için kullanılan LCD teknolojisi ekran tarayıcısına izin vermiyor.

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Honor View 20

Cihaz, yarın 23 Ocak‘ta Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Rusya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Mısır, Suudi Arabistan, Singapur, Portekiz, BAE, Hindistan, Hollanda ve Belçika, Malezya’da kullanıma sunulacak. Cihaz tüm pazarlarda aynı anda piyasaya sunulmayabilir. Diğer taraftan Honor View 20’nin Türkiye‘ye gelmesi bir başka tarihe ertelenmiş oldu. Bunun için şubat ayı en yakın ihtimal olarak görülüyor.

Honor View 20 fiyatı Avrupa’da 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip model için 569 avro. Diğer yandan 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanlı model için 649 avroluk bir fiyat belirlenmiş. Honor View 20 hakkında daha fazla bilgi için bizi takipte kalın.

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