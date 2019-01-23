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İlk Android akıllı telefon olan T-Mobile G1’in (HTC Dream olarak da bilinir) raflara çıkması 2008’de gerçekleşmişti. O zaman, Google’ın yazılımı, günümüzde düşünmeden kullandığımız birçok temel özelliklere sahip değildi: Ekran klavyesi, zengin bildirimler, video kaydı ve çoklu dokunma hareketleri dahil. Ancak yepyeni bir ekosistemin ortaya çıkmasına yol açtı. Android artık dünyadaki en popüler mobil işletim sistemi ve Apple’ın iOS’inin dünyadaki tek gerçek alternatifi. Android Q bu anlamda ortaya çıktı ve özellikleri ile çıkış tarihi hakkında bilgiler sızdırıldı.

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Android Q İşletim Sistemi, Özellikleri ve Çıkış tarihi

2019’da Google’ın 10. büyük Android sürümünün çıkması bekleniyor. Android 10’un duyurulmasından hala aylar uzaktayız, ancak sızıntı ve söylentiler sayesinde, ondan ne bekleneceği konusunda net bir fikrimiz var. İşte Google’ın üzerinde çalıştığı Android Q’nun özellikleri ve çıkış tarihi.

Android Q Ne Anlama Gelecek?

Son 10 yıldır, büyük Android sürümlerinin hepsinin bir takma adı vardı. Bu her zaman bir tür tatlı olmuştur ve Android 1.5 Cupcake’den beri kullanılan tüm adlar alfabetik olarak seçilmiştir. Android 9.0 Pie, bir sonraki Android 10’un “Q” adını taşıyacağı anlamına geliyor. Ve gerçekten de, sızıntılar “Android Q”nun geliştirilmesinin devam ettiğini gösteriyor, ancak tatlı adı bu kez ne olacak? Ne yazık ki, kimse kesin olarak bilmiyor ve kimsenin iyi bir tahmini yok. Sonuçta, Android 10 Qurabiya veya Queijadinha (aşağıda gösterilen) gibi hamur işleri isimleri kulağa pek yumuşak gelmiyor. Şimdilik Android 10 adını Google’a bırakalım ve sızıntılara ve özelliklere geçelim.

Android Q Karanlık Modu

Android Q karanlık mod seçeneği ile gelecek. Google bir süredir Chrome ve YouTube da dahil olmak üzere Android uygulamalarında karanlık temaları deniyordu. XDA Geliştiricileri’ndeki üyeler, Pixel 3’te çalışan Android Q’nun erken bir sürümünü çalıştırmayı başardı ve Görüntü Ayarları’nda karanlık bir tema seçeneği buldular. Ayar, yalnızca uygulama çekmecesindeki ve bildirim panelindeki arka planlar gibi çeşitli UI öğelerini değil, Mesajlar ve Telefon gibi uygulamaları da etkiledi. Koyu tema manuel olarak etkinleştirilebilir veya otomatik olarak açılıp kapanması planlanmış olabilir.

Özellikle geceleri karanlık bir modun göz için çok daha rahat olduğunu söylemeye gerek yok. Bilinen bir diğer avantaj, AMOLED ekranların güç tüketimini azalttığı; her OLED pikseli görüntü ne kadar koyuysa, o kadar az güç harcar.

Android Q’da Masaüstü Modu?

XDA Geliştiricileri ekibi ayrıca Android Q’nun Geliştirici Ayarlarında “Masaüstü Modunu Zorla” seçeneğine rastladı. Bu test sırasında hiçbir şeyi değiştirmedi ancak Android’in, bir telefonun harici bir monitöre ve klavyeye bağlandığında masaüstü bilgisayar olarak kullanılabileceği Samsung DeX deneyimine benzer bir modu benimseme olasılığını ima ediyor veya tamamen farklı bir şey olabilir. Yakında öğrenmeyi umuyoruz.

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Android Q’da İzinlerin Elden Geçirilmesi

İzin yönetimi, kullanıcılara gizlilikleri üzerinde kontrol sağladığı için gerekli bir özelliktir. İşletim sistemlerinin izinlerini işleme biçimindeki birçok değişiklik, söz konusu Android Q sürümünde, uygulamaların yalnızca etkin olarak kullanıldığında bir sensöre veya özelliğe erişme seçeneği de dahil olmak üzere tespit edildi. Başka bir deyişle, Facebook Messenger gibi bir uygulamanın konumunuza veya mikrofonunuza yalnızca ekrandayken erişmesini sağlayabilirsiniz. Başka bir değişiklik, bir uygulama örneğin mikrofonunuza veya konumunuza erişiyorsa, artık Android durum panelinde adının görünmesidir. Bir uygulamanın İzinler ekranını açarsanız, yeni bir ekran, belirli bir izne kaç kez erişim izni verildiğine ilişkin ayrıntıları sağlayacaktır.

Katlanabilir Cihazlar İçin Yerel Destek

Bu özelliğin eklenmesi söylenti değildir. Geçtiğimiz yılın kasım ayında, Google resmen katlanabilir ve çift ekranlı cihaz desteğini Android Q ile tam olarak entegre edeceğini açıkladı. Bunun deneyime bir süreklilik duygusu getirmesi bekleniyor. Katlanabilir bir telefona sahip olduğunuzu ve katlanırken bir YouTube videosuna dokunduğunuzu, ardından cihazın daha büyük ekranda oynatmaya devam ettiğini düşünün.

We just announced support for foldables at #AndroidDevSummit, a new form factor coming next year from Android partners.



Android apps run seamlessly as the device folds, achieving this form factor's chief feature: screen continuity. pic.twitter.com/NAfOmCOY26 — Android Developers (@AndroidDev) November 7, 2018

Ek Android Q Özellikleri

Taşıyıcı kontrolünün genişletilmesi . Sızıntılar, Android Q ile operatörlerin bir telefonun hangi şebekelere bağlanabileceği ve bağlanamayacağı konusunda daha fazla kontrol sahibi olabileceğini gösteriyor. Çift-SIM telefonların, belirli bir şebeke ile sınırlandırılması daha kolay hale gelebilir.

. Sızıntılar, Android Q ile operatörlerin bir telefonun hangi şebekelere bağlanabileceği ve bağlanamayacağı konusunda daha fazla kontrol sahibi olabileceğini gösteriyor. Çift-SIM telefonların, belirli bir şebeke ile sınırlandırılması daha kolay hale gelebilir. Sensörler Kapalı düğmesi. Bir telefonun sensörlerini ve ağ bağlantılarını devre dışı bırakma seçeneği, daha önce bahsettiğimiz Android Q yapısında tespit edildi. Ancak, amacı belirsizliğini koruyor. Geliştiricilerin işlerini kolaylaştırmak için eklenmiş olması şaşırtıcı olmaz.

Android Q Çıkış Tarihi ve Duyurusu

Geçen yıl, Android 9.0 Pie, Google’ın yıllık geliştirici konferansı olan G / Ç’de ilk kez gösterildi, Android 10 Q’nun G / Ç 2019’da açıklanabileceğini varsaymak güvenli. Bu yılki etkinliğin tarihleri ​​onaylanmadı ancak önceki G / Ç konferanslarının çoğu Mayıs ayında gerçekleşti. Doğal olarak, Android 10’un yayınlanma tarihi de bilinmemektedir fakat 2019’un sonuna doğru, muhtemelen yeni bir Pixel telefon serisi ile piyasaya sürülme olasılığı yüksektir.

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