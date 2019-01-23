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Geçtiğimiz iki üç yıl boyunca Google, Fuchisa adlı tamamen yeni bir işletim sistemi için çok çalışıyordu. Bunun, sonunda Android’in yerini alması bekleniyor ve eğer şirketin yaptığı son işe alma herhangi bir şeyin işaretiyse, bu beklenenden erken gerçekleşebilir.

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Google Fuchisa İşletim Sistemi İçin Apple Çalışanını İşe Aldı

Yaklaşık 15 yıl boyunca Apple’da çalışan Bill Stevenson, geçtiğimiz ay Google profili üzerinden “Fuchsia adlı yeni bir işletim sisteminin piyasaya sürülmesine” yardımcı olmak için gelecek ay Google’a katılacağını açıkladı.

Google böylece Apple’ın yeni işletim sistemi Fuchisa’nın pazara sunulmasına yardımcı olması için tecrübeli bir ismi işe almış oldu. Apple’da geçirdiği süre boyunca Stevenson, AirPlay, Mac için iCloud ve Mac’imi Bul gibi birçok bulutla ilgili projelerde çalışmış ve Mac OS X ile ilgili çeşitli projelere öncülük etmiştir. Kendisi Mac – Windows Program yönetimi Kıdemli Müdürü idi. Bu, 2012’den beri her Mac OS sürümünün oluşturulmasından ve piyasaya sürülmesinden sorumlu ekiplerin liderliğini içeriyordu.

Apple gazisi, hem donanım grupları hem de üçüncü taraf geliştiricilerle birlikte çalıştığından her ekosistem için uygulamalar oluşturma konusunda deneyim sahibidir. Bu, Fuchisa için uygulamalar hazırlamanın yanı sıra Android uygulamaları için tam entegrasyon söz konusu olduğunda çok kullanışlı olabilir.

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Google, henüz Fuchisa projesini kabul etmedi, bu yüzden şu anda internet devinin ne tür bir lansmanı hedeflediği belli değil. Ancak, üzerinde çalıştığı bildirilen 100’den fazla kişiden oluşan bir ekip ve bir dizi yeni gelişme ile birlikte, Google’ın bu yılın sonuna kadar Fuchisa ile ilgili bir açıklama yapma şansı var.

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