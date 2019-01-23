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Samsung Galaxy S10 kripto paraları destekleyecek. 2008 yılında kripto para transferlerini takip etmek için icat edilen blok zinciri, aktarım kayıtlarını özel bir kodla saklamak için kullanılan bir yöntemdir. Her bir kayıt önceki bloğa ait bilgileri, işlemle ilgili verileri ve bir zaman damgasını içerir. Bunlar bir araya gelerek blok zincirini oluşturur. Eşler arası bir ağdır ve eğer bir blok değiştirilirse, zincirdeki diğer tüm bloklar da değişmelidir. Bu, ağdaki kullanıcılarının onayını gerektireceğinden, zincirlerin herhangi bir manipülasyona veya saldırıya karşı korunduğu kabul edilir. Samsung şimdi bu sistemi benimsemiş görünüyor.

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Samsung Galaxy S10 Kripto Paraları Destekleyecek

Blockchain desteği ile piyasaya sürülen birkaç tane yüksek profilli telefon gördük. Sirin Labs’tan Finney ve HTC Exodus 1; bu iki telefon da şifreli para birimi yatırımcılarına pazarlanmaktadır. Blockchain depolamayı destekleyecek kitlesel pazar için tasarlanmış bir başka telefon da Samsung Galaxy S10 olacak. Twitter’da Gregory Blake adlı bir kullanıcı tarafından yayınlanan fotoğraflar, yaklaşmakta olan Samsung amiral gemisinin blok zinciri girişimini destekleyeceğini gösteriyor.

Görüntülere dayanarak, Samsung Galaxy S10, kullanıcıların başka bir kaynaktan güvenli bir kripto para birimi cüzdanı almalarını veya yeni bir tane oluşturmalarını sağlar. Ayrıca, kullanıcıların bir blok zincirini kullanarak verilerine erişmek ve depolamak için cihazdan arama yapabilecekleri anlaşılmaktadır. Fotoğraflardan biri desteklenen kripto paralar arasında Ethereum olduğunu gösteriyor. Ethereum’un private key’i ya da özel anahtarı S10’da saklanabiliyor. Galaxy S10 20 Şubat’ta açıklanacak.

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Pek çok kişi, önümüzdeki birkaç yıl içinde blok zincirinin artarak popülerleşmesini bekliyor. Bu anlamda Samsung’un akıllıca bir hamle yaptığı söylenebilir. Daha fazla telefon üreticisinin önümüzdeki iki yıl boyunca telefonlarına benzer özellikler eklediğini görmek bizi şaşırtmaz.

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