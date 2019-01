in

REKLAMLAR

Huawei MWC öncesi 5G’li telefonuyla ile ilgili bazı ipuçları vermişti. Ancak bununla beraber Balong 5000 5G modeminden ve baz istasyonu çözümlerinden de bahsetti. Bugün yapılan bir sunuma göre Huawei MWC’de ilk katlanabilir 5G’li telefonu tüm dünyaya tanıtacak.

REKLAMLAR

Dünyanın İlk Katlanabilir 5G’li Telefonu 25 Şubat’ta Tanıtılıyor

Bahsettiğimiz gibi bu herhangi bir 5G akıllı telefon olmayacak; katlanabilir bir 5G destekli akıllı telefondan söz ediyoruz. Samsung, sürpriz bir şekilde bunu daha önce başarmazsa, Huawei dünyada ilk olabilir (katlanabilir Samsung’un 5G bağlantısına sahip olduğu söyleniyor, ancak resmi olarak onaylanmadı).

Telefon, Balin 5000 modemiyle birlikte Kirin 980 yonga setini kullanacak. Aslında, “telefonlar” diyebiliriz; slaytta Barselona’da sunulacak birden fazla 5G telefon olacağı öne sürülüyor (muhtemelen bunlardan yalnızca biri katlanabilir olacak).

2019 tamamen 5G ve katlanabilir ekranlarla ilgili olacak – her olayda, her büyük duyuruda ve her sızıntıda bu iki terimi duymaya alışmamız gerekiyor. Hangisini seçeceğine karar veremeyen Huawei, Barselona’daki MWC’de iki terimi de tek bir cihazda birleştirecek. Dünyanın “ilk” 5G akıllı telefonunu katlanabilir bir ekranla piyasaya sunarak Apple’dan sonra şimdi de Samsung’un peşine düşmeye karar vermiş görünüyor.

REKLAMLAR

Sızdırılan yukarıdaki görüntü, Huawei Mobile’ın bugün Pekin’deki 5G açılış etkinliğinin sonunda gösterildi. Şirketin Tüketici Ticaret Grubu CEO’su Richard Yu, şunları söyledi: “Sizi şubat ayında Barselona’da görmeyi dört gözle bekliyoruz; dünyanın ilk 5G akıllı telefonunu katlanabilir ekranlı olarak sunacağız.” Yukarıda bununla ilgili bir videoyu bulabilirsiniz. Sunuma göre Huawei Balong 5000 5G adında bir bağlantı yongasını da tanıtacak.

Samsung, Lenovo, Xiaomi ve şimdi de Huawei’den gelen sızıntılarla birlikte 2019’un katlanabilir telefonların yılı olacağını söyleyebiliriz. Bu yılki MWC etkinliğinde bunun tam anlamıyla somutlaşması bekleniyor. MWC 2019 25 Şubat tarihinde İspanya’da gerçekleştirilecek.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum