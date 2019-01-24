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Bir süre önce söylentilerini duymuştuk ancak şimdi Motorola’nın klasik Razr serisini modern bir katlanabilir akıllı telefon olarak diriltmeyi planladığını gösteren birkaç patent görüntüsü ortaya çıktı. Raporlar katlanabilir Motorola telefonun Verizon’a özel olacağını söylüyor. Ancak bu Amerika ile sınırlı olacağı anlamına gelmeyebilir. Her zamanki gibi ülkemizde Lenovo’nun benzer çözümlerini görebiliriz (Lenovo, Motorola’nın sahibidir).

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Katlanabilir Telefon Yarışında Şimdi Motorola da Var

Katlanabilir Motorola telefon konsepti

İyi haberse, iddialar Motorola’nın tek bir katlanabilir telefon planlamadığını gösteriyor. Yani karşımızda Verizon’a özel olan seçenek dışında global bir sürüm de olacak. Şirket, Xiaomi’nin konsept videosundaki telefona benzer bir modelle gelecek gibi görünüyor. Bunun için kendi katlanabilir telefon yaklaşımını anlatan çizimlerle USPTO için yeni bir patent başvurusunda bulundu.

Patent görüntülerine göre, bu Motorola cihazı normal kompakt tabletinizin boyutunda olacak. Cihaz ekstra uzun bir akıllı telefona dönüşmek için tam ortasından katlanıyor. Burada havalı olan şey, katlanmış modda, cihazın arka ekranının hala dokunmaları algılayabilir halde olması. Arka ekran bu modda geriye gitme veya ekranda görünen uyarıları yönetme gibi sınırsız birçok seçenek için kullanılabilecek. Telefon kullanma alışkanlıklarımız tamamen değişiyor.

Katlanabilir Motorola telefon patenti

Motorola telefon katlandıktan sonra öne bakan ve arkaya bakan iki kameranın olacağı gösteriliyor. Yazılım daha sonra, kullanıcının cihazın hangi tarafına baktığını görmek için sensörleri kontrol ediyor ve ilgili tarafı “ana” ekran olarak etkinleştiriyor.

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Bir başka harika resim de katlanabilir Motorola telefonun çadır biçiminde bükülmüş halini gösteriyor. Bu modda telefon bir tür çalar saat görüntüsünü alarak alt kısımda zamanı gösteriyor. Bu modun batarya ömrünü ne şekilde etkileyeceği merak konusu. Çalar saat formundayken muhtemelen cihazı şarja takmak akıllıca bir fikir olacak.

Katlanabilir Motorola telefon konsepti

Elbette, bir patent, bir cihazın mutlaka gün ışığını göreceği anlamına gelmez. Ancak, katlanabilir telefonlar son zamanlarda büyük bir konu haline geldi. Bazıları pratik olmayacağına ve pahalı fiyatlarıyla başarısızlık getireceğine inanırken, bazıları kendini teknolojiye hayran olmaktan alıkoyamıyor. Katlanabilir telefonlar kesinlikle fütüristik bir teknolojiye ve mühendislik yeteneğine işaret ediyor.

Katlanabilir Motorola telefon patenti

2019’da Samsung ve muhtemelen Xiaomi ile LG’den harika şeyler görmek üzereyiz ve bu patent Motorola’nın katlanabilir telefonların bir trend haline gelmesi durumunda geride kalmaya niyetli olmadığını gösteriyor. Elektrikli arabaların otomobilleri dönüştürmesi gibi katlanabilir telefonlar da aynı etkiyi oluşturabilir.

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