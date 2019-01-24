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Nokia 5, dünyanın en harika telefonu değil; mütevazı bir Snapdragon 430 işlemci ve 2 GB RAM ile dolu ve 2017’in bazı trendlerini takip etmede başarısız görünüyor. Cihaz her geçen gün daha hızlı yaşlanıyor. Ancak iyi olan bir şey varsa o da telefonun arkasındaki şirket. HMD şimdi tüm Nokia 5’leri Android 9.0 Pie güncellemesi ile onurlandırdığını açıkladı. Daha iyi ve pahalı telefonların bu ayrıcalığa sahip olmadığını belirtelim.

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Nokia 5 Android 9.0 Pie Güncellemesi

Nokia 5 Android 9.0 Pie Güncellemesi

Uygun fiyatlı ve 5.2 inç ekranlı Nokia 5 piyasaya sunulduğundan bu yana iki yıldan daha az bir zaman geçti. HMD, Nokia’nın yeni sahibi, söz verdiği gibi tüm Nokia’ları Android Pie’a yükseltmeyi sürdürüyor. Nokia 5 böylece piyasaya çıktığından bu yana üç büyük yazılım güncellemesi almış oldu. Android 8.0, 8.1 ve şimdi 9.0.

It gives me immense pleasure to announce that Nokia 5 (2017) has just been updated to Android 9 Pie! Nokia Phones truly get better over time! pic.twitter.com/HbwKxilXc8 — Juho Sarvikas (@sarvikas) January 24, 2019

Nokia 5 geçtiğimiz yıl yerini daha güçlü Nokia 5.1’e bıraktı. Nokia 5.1 Android One programına dahil bir telefon ve hala Android Oreo çalıştırıyor. Yani ondan önce çıkan daha eski Nokia 5’in Android Pie’a güncellenmiş olması gerçekten etkileyici. HMD mühendisleri bu anlamda benzersiz bir işi başarıyor olabilir.

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Nokia markasını son yıllarda hiç olmadığı kadar dirilten şirket HMD Global, kısa süre önce Android Pie ile ilgili eksiksiz bir yol haritası yayımladı. Ocak ayında Android 9.0 Pie’a geçecek cihazlar arasında sırada Nokia 3.1 Plus bulunuyor. Yani Nokia 3.1 Plus Android 9.0 Pie güncellemesi için kalan zaman daralıyor. Nokia 3.1 ve Nokia 2.1 ise 2019 ilk çeyreğinde Pie güncellemesini alacak.

Nokia 5’e geri dönersek, telefon her ne kadar görece zayıf bir yonga seti ile geliyor olsa da esasında marketteki en iyi uygun fiyatlı telefonlar arasında yer alıyor. Telefon doğru bir fiyatlandırmaya, modern yazılıma, birinci sınıf alüminyum kasa tasarımına, iyi pil ömrü ve parmak izi tarayıcısına sahip. Cihaz kamera, depolama ve işlem hızı tarafında da birçoklarının beklentilerini karşılıyor.

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