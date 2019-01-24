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Samsung Galaxy S10 üçlüsünün lansmanından hala bir ay uzaktayız ve bu fotoğraflar şimdiye kadar Galaxy S10 ve S10+ için sızdırılan en detaylı görüntüleri oluşturuyor. Elimizde birden çok görüntü var ve cihazların her bir yanı ince detaylarına kadar seçilebiliyor. Samsung ekran – gövde oranı tarafında yine önemli bir işi başarmış durumda.

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Samsung Galaxy S10 ve S10+ En Canlı Görüntüleri

Bu prototiplerle ilgili ilk fark ettiğimiz şey çerçeveleri. Son render’larda gösterilenlerden biraz daha büyük görünüyorlar, ancak bu beklenen bir şeydi. Fotoğraflar ayrıca, daha pahalı olan Plus modelinin biraz daha iyi bir ekran / gövde oranına ve çift ön yüz kamerası kurulumuna sahip olacağını doğruladı. Daha da önemlisi, 3,5 mm‘lik kulaklık yuvası iddia edildiği gibi yerli yerinde. Bazıları için çok büyük bir rahatlama olacak.

Her iki Galaxy S10 ve Galaxy S10+’ın arka yüzü Galaxy Note9’a çok benziyor ancak işin içine bir kamera daha dahil olmuş durumda. Aynı zamanda arkada parmak izi okuyucusuna rastlanmıyor ve bu da cihazlarda ekran parmak izi tarayıcısı bulunacağını açıkça doğruluyor. İşte sızdırılan Samsung S10 ve S10+ canlı fotoğrafları.

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Samsung Galaxy S10 E (Lite), S10 ve S10+ hakkında daha fazla bilgi elde etmek ve 5G’li S10 X’in özelliklerini öğrenmek için “Galaxy S10, S10+ ve S10 Lite Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Özellikleri” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz: https://akillitelefon.com/2019/01/23/galaxy-s10-s10-ve-s10-lite-fiyati-cikis-tarihi-ve-ozellikleri/

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