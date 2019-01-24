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Vivo Apex 2019 konsept telefonu burada ve bazı ciddi teknolojilere sahip. Telefon Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilmiş, 256 GB veya 512 GB depolama alanı, 12GB RAM ve 5G bağlantı desteği sunuyor – son ikisi vivo için ilk. Vivo geçtiğimiz yıla Find X telefonu ile damga vurmuştu. Tüm telefon kalın çerçeveler ve çentiklerle gelirken vivo ince çerçeveli ve çentiksiz bir telefon çıkarmıştı.

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vivo Apex 2019 Hiçbir Butona ve Şarj Yuvasına Sahip Değil

vivo Apex 2019

Meizu’nun şarj yuvasız ve düğmesiz telefon çıkaracağını açıklamasından sadece bir gün sonra vivo, Apex 2019 telefonunu ortaya çıkardı. Cihaz benzer bir görünüme sahip olmasına rağmen oldukça farklı bir canavar. Yeni başlayanlar için belirtelim Apex 2019 aslında bir tür porta sahip. Meizu Zero telefonu tamamen kablosuz şarja dayanıyor olsa da, Apex 2019, arkada şarj ve veri aktarımı için kullanılan MagPort adında manyetik bir konektör sunuyor.

vivo Apex 2019

vivo Apex 2019’un 6.39 inçlik AMOLED ekranı, piezoelektrik bir dönüştürücü sayesinde aynı zamanda hoparlör görevi görüyor. Cihazın ekranı ince çerçevelerle çevrili ve özçekim kamerasına dair hiçbir işaret görünmüyor.

Daha ilginç olan şey, Tam Ekran Parmak İzi Tarayıcısı sunulması. Ekrandaki parmak izi tarayıcı ile ekran kilidini açmak için neredeyse ekranın herhangi bir yerine dokunabilirsiniz. Bu vivo Apex‘i en gelişmiş ekran parmak izi tarayıcısına sahip telefon haline getiriyor.

vivo Apex 2019

Meizu’nun telefonu gibi vivo Apex 2019, yanlardaki standart güç ve ses düğmeleri yerine kapasitif dokunma ve basınç algılama kombinasyonunu kullanıyor. Bu sayede kesintisiz, düğmesiz bir tasarım elde ediliyor. Aynı zamanda fiziksel düğmelerin işlevselliği kaybedilmiyor. Steve Jobs bununla gurur duyardı.

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vivo Apex 2019

Arkadaki çift kamera LED flaşlı ve 12MP + 13MP kombinasyonuna sahip. vivo özçekim kamera hakkında bir şey söylemedi. Bu kızaklı bir mekanizma mı olacak yoksa böyle bir kamera aslında bulunmayacak mı belli değil. Konseptler aslında böyle bir mekanizmaya işaret etmiyor. Ayrıca, vivo Apex 2019’un kablosuz şarj olup olmadığını ve Meizu Zero gibi su geçirmez olup olmadığını bilmiyoruz.

Bu bir konsept telefon olduğundan, piyasaya sürülen modelde vivo’nun tamamen farklı bir cihazla ortaya çıktığını görebiliriz. Ancak bu nadiren gerçekleşir. Yine de, geçen yıl vivo etkileyici Apex konseptini gönderdikten sonra, benzer teknolojileri kullanan NEX’i piyasaya sürmüştü. vivo, Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi’nde Apex 2019 konsept telefonunu sergileyecek.

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