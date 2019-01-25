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LG G8 ThinQ fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu. Bu ayın başlarında ‘Alpha’ adı verilen bir LG cihazının çevrimiçi olarak sızdığını gördük. Başlangıçta, cihazın şirketin bir sonraki amiral gemisi olacağına inanılıyordu ancak LG bu söylentileri hızla yalanladı. Bugün ise, XDA Developers’taki insanlar gerçek LG G8 ThinQ render’larını aldıklarını iddia ediyorlar ve şaşırtıcı bir şekilde önceki cihazla epey benzerlik taşıyor.

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LG G8 ThinQ Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Akıllı telefonun tasarımına bir göz attığımızda, arka tarafta yatay olarak hizalanmış çift kamera düzeni göze çarpıyor. Bu, geçen yılki LG G7 ThinQ cihazında bulunan dikey kameranın yerine geçiyor ve esasen daha önce sızan ‘Alpha’ prototipinde bulunanlarla aynı. Aslında, göze çarpan tek fark, bu kamera modülünün cam panel ile aynı hizada bulunuyor olması ve önceki render’larda hafif bir çıkıntı görülmesi.

LG G8 ThinQ Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Her zamanki gibi, arka panel aynı zamanda tabana doğru bir ‘LG’ logosu ve ortasında ‘G8 ThinQ’ adı ve bir tek LED flaş ile süslenmiş. Akıllı telefon ayrıca arkada parmak izi tarayıcıya sahip. Bu, eğer render’lar doğruysa LG, bir kez daha Galaxy S10 serisi, Huawei Mate 20 Pro ve hatta OnePlus 6T’den farklı olarak ekran parmak izi tarayıcı trendini atlamış oluyor.

LG G8 ThinQ, sızdırılmış prototip ile karşılaştırıldığında biraz daha yuvarlak köşelere sahip bir cihaz izlenimi veriyor. Aslında, cihaz geçtiğimiz LG G40 ThinQ modelinden daha başarılı görünüyor. Bununla birlikte, nispeten kalın çene ve büyük çentikler korunuyor. Çentik konusuna gelindiğinde, bunun ön kameraya ve dört sensöre ev sahipliği yaptığını belirtmek önemlidir.

Bunların tam işlevselliği şu anda bir gizem olarak kalıyor, ancak LG’nin Apple’ın Face ID’sine veya Huawei’in Face Unlock ürününe bir alternatif eklemiş olması mümkün. Sonuçta, böyle bir kurulumun gereklilikleri arasında IR kamera ve Uçuş Süresi sensörü bulunuyor. Çentikte ahize yer almıyor. LG bu özelliği ekranın içerisine yerleştirmiş.

LG G8 ThinQ önümüzdeki ayın başlarında gelebilirdi

LG G8 ThinQ’nun beklenen amiral gemisi statüsü göz önüne alındığında, Qualcomm Snapdragon 855‘in kullanılması en kuvvetle ihtimal. Yine de 91Mobiles’daki insanlara göre, yeni nesil amiral gemisi aslında geçen yılki Snapdragon 845 ile güçlendirilebilir. Bu çip şu anda LG G7 ThinQ ve LG V40 ThinQ’da bulunuyor.

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LG G8 ThinQ’nun ilk prototipi

Bundan bağımsız olarak, yaklaşmakta olan akıllı telefon ayrıca en az 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile gelecek. Aynı şekilde, LG’nin özel arayüzüne sahip Android 9 Pie, 3.5 mm kulaklık girişi ve 6.1 inç OLED ekran diğer sızıntılar arasında. Ancak henüz pil kapasitesi paylaşılmadı.

LG G8 ThinQ önümüzdeki ay MWC 2019’da resmiyet kazanabilir. Burada, şirketin yakın zaman önce ortaya koyduğu gibi, ilk 5G’li LG amiral gemisi telefon da tanıtılacak. Söz konusu telefon Snapdragon 855 yonga seti, büyük bir 4.000 mAh batarya ve aşırı ısınma sorunu olmadığından emin olmak için özel bir buhar odası teknolojisne sahip olacak.

Çıkış tarihi ile ilgili olarak, LG’nin ana amiral gemisinin, Samsung Galaxy S10 serisi ile daha iyi rekabet edebilmesi için mart ayında raflara düşmesi bekleniyor. Öte yandan, 5G’li LG telefon yılın ikinci çeyreğinde, belki de Haziran gibi daha geç tarihlerde piyasaya sürülecek.

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