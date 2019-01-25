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Meizu, Zero’yu yeni bir butonu ya da portu olmayan bir telefon olarak duyurdu. Şubat ortasında resmi olması beklenen başka bir cep telefonu ise Meizu M9 Note olacak. Cihaz fiyat / performans özellikleriyle ilgi çekecek. İşte Meizu M9 Note fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi.

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Meizu M9 Note Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Meizu M9 Note Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Ana sensörü 48 MP Samsung GM1 olan çift arka kamera sistemine sahip olan Meizu M9 Note 0,8 µm piksel büyüklüğüne sahip bir 1/2 sensör ile geliyor. Kamerada 4’te 1 piksel gruplama özelliği kullanılacağından piksel boyutunu 1,6 µm olarak hesaplayabilirsiniz. Zira kameranın varsayılan görüntü çözünürlüğü 48 MP değil 12 MP olacak.

Meizu’nun kurucusu Huang Zhang, bu bilgiyi doğruladı, ayrıca M9 Note’un Qualcomm Snapdragon 675 yonga seti tarafından destekleneceğini de ekledi. Bu 11 nm’lik üretim süreci üzerine kurulu bir çipset ve Kryo 460 CPU çekirdeğini ve Adreno 612 GPU’sunu barındırıyor. SD675, AnTuTu testinde 170.000 puan alıyor, bu yüzden kesinlikle orta-üst segmente ait bir telefon olacak.

Telefon aynı zamanda 4.000 mAh bataryaya sahip ve görünüşe göre, bugünün döviz kurlarına bakılırsa 147 dolar veya 129 avro değerine karşılık gelen yaklaşık 1.000 CNY’den satışa sunulacak. Açıkça anlaşılıyor ki, M9 yakın zaman önce ilan edilen Redmi Note 7 ile yarışmayı amaçlıyor. Her iki cihaz da Türkiye’de satılacak.

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Meizu M9 Note Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Meizu’nun M Note serisi, Redmi Note serisi için her zaman mükemmel bir rakip olmuştur. Yeni duyurulan Redmi Note 7, son günlerde büyük ilgi toplamaya başladı. Şimdiye kadar muazzam performansı, batarya ömrü ve en önemlisi kamerasıyla baş edecek herhangi bir rakibi olmamıştı. Ancak, Meizu M8 Note’un önümüzdeki ay gelmesiyle her şey değişecek. Bugün, bir Weibo kullanıcısı Meizu M9 Note’un gelecek ayın ortasında Pekin’de piyasaya sürülmesinin planlandığını açıkladı. Çıkış tarihi böylece netleşti.

İlginç bir şekilde, sızan resme bakılırsa M9 Note, Redmi Note 7’ye benzer bir 48 MP arka çift kameraya sahip olacak. Böylece 48 MP kameraya sahip ilk Meizu akıllı telefonu olacak. Sensörün Sony IMX586 değil Samsung GM1 olması bekleniyor. Cihazın Qualcomm Snapdragon 6150 ile geleceği belirtilse de bu Snapdragon 675‘in kod adıdır.

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