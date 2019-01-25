5 kamerasıyla epey dikkat çeken Nokia 9 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu. MWC 2019 yaklaşıyor ve şirketler konferansta yeni telefonlarını duyurmak için yarışıyorlar. Katılımlarını teyit eden şirketler arasında Sony, Xiaomi, LG, Huawei ve Oppo bulunuyor. Bu eğlenceye katılan en son üretici HMD Global oldu. CEO Juho Sarvikas’ın 24 Şubat’taki açılış törenini onaylamasının ardından Nokia 9‘un etkinlikte tanıtılacağı kesinleşti.
Nokia 9 Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi
Süslü bir poster ya da geleneksel medya davetlerine gitmek yerine, Sarvikas, şu an şirketlerden başka hiç kimsenin kullanmadığı, belki de artık o kadar komik olmayan “really really” meme’i ile bu büyük haberi duyurdu. Markanın hayranlarından Barselona gösterisini takip etmeyi unutmamalarını istedi. Nokia’nın etkinliği canlı yayın olarak vereceği düşünülüyor. Böylece tüm dünyadan kullanıcılar Nokia 9 PureView‘in sahneye çıkışını görebilecek.
Geçen iki yılda, HMD Global halihazırda birçok telefon söylentisi ve sızıntısı ile çalkalanmaktaydı. Geçen yıldan bu yana ortadan bir Nokia 9 PureView telefonu olduğunu biliyoruz. Ancak şimdiye kadar kesinleşen tek cihaz bu. Şirket tüm dikkatini bu telefon üzerine yoğunlaştırmış görünüyor. Özelliklerine baktığımızda ise aslında epey iddialı bir ürün olduğunu görüyoruz. Çentiksiz ekranı, yüksek ekran oranı, donanımları ve Android One işletim sistemi ile epey ilginç olacağa benziyor.
Nokia 9 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi:
Nokia 9 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi bu anlamda belli oldu. Cihazın Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.
|Ekran
|5.99 inç QHD+
|Ekran özellikleri
|1440 x 2880 piksel
%81.7 ekran – gövde oran
Corning Gorilla Glass 5
536 PPI
AMOLED
HDR, HDR10
|Gövde
|Corning Gorilla Glass 5
|Yonga seti
|Qualcomm Snapdragon 845
10 nm 8 çekirdek
|İşlemci
|Qualcomm Kryo 385 CPU 64 Bit
|GPU
|Qualcomm Adreno 630 GPU, 710 MHz
Video oynatma: Volumetric VR video oynatma, 4K video desteği
|RAM & ROM
|6+128 GB (LPDDR4x), UFS 2.1 depolama
|SD kart yuvası
|Yok
|Sensörler
|Barometre, Jiroskop, Hall Sensörü, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü, İvmeölçer
|Bağlantı
|NFC, 4G, LTE, 3G, 2G GSM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, A-GPS, GLONASS, BDS, MIMO, Çift- Bant, Wi-Fi HotSpot
|Ana kamera
|41 MP + 20 MP + 9.7 MP + İki yardımcı kamera
Açıklık: f/1.5 1.4 µ piksel boyutu
OIS, 4 kat optik zoom, telefoto
|Ön kamera
|21 MP
Açıklık: f/1.8
|Ses
|Qualcomm® Aqstic
Qualcomm® aptX
|Batarya & Şarj
|3900 mAh Quick Charging 4.0
30 dakikada %60 şarj
Kablosuz Şarj
Type-C
|Bluetooth
|Bluetooth 5.0
|Renkler
|Siyah
|Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Wi-Fi: 2.4 GHz, 5 GHz
En yüksek hız: 867 Mbps
Kanallar: 20/40/80/160 MHz
MIMO: 2×2
En yüksek QAM: 256 QAM
Wi-Fi özellikleri: MU-MIMO, DBS, Dahili baseband, LTE/Wi-Fi
|Fiyat
|4630 TL (tahmini)
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