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Nokia 9 Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

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5 kamerasıyla epey dikkat çeken Nokia 9 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu. MWC 2019 yaklaşıyor ve şirketler konferansta yeni telefonlarını duyurmak için yarışıyorlar. Katılımlarını teyit eden şirketler arasında Sony, Xiaomi, LG, Huawei ve Oppo bulunuyor. Bu eğlenceye katılan en son üretici HMD Global oldu. CEO Juho Sarvikas’ın 24 Şubat’taki açılış törenini onaylamasının ardından Nokia 9‘un etkinlikte tanıtılacağı kesinleşti.

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Nokia 9 Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Süslü bir poster ya da geleneksel medya davetlerine gitmek yerine, Sarvikas, şu an şirketlerden başka hiç kimsenin kullanmadığı, belki de artık o kadar komik olmayan “really really” meme’i ile bu büyük haberi duyurdu. Markanın hayranlarından Barselona gösterisini takip etmeyi unutmamalarını istedi. Nokia’nın etkinliği canlı yayın olarak vereceği düşünülüyor. Böylece tüm dünyadan kullanıcılar Nokia 9 PureView‘in sahneye çıkışını görebilecek.

Nokia 9 Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi
Nokia 9 Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Geçen iki yılda, HMD Global halihazırda birçok telefon söylentisi ve sızıntısı ile çalkalanmaktaydı. Geçen yıldan bu yana ortadan bir Nokia 9 PureView telefonu olduğunu biliyoruz. Ancak şimdiye kadar kesinleşen tek cihaz bu. Şirket tüm dikkatini bu telefon üzerine yoğunlaştırmış görünüyor. Özelliklerine baktığımızda ise aslında epey iddialı bir ürün olduğunu görüyoruz. Çentiksiz ekranı, yüksek ekran oranı, donanımları ve Android One işletim sistemi ile epey ilginç olacağa benziyor.

Nokia 9 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi:

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Nokia 9 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi bu anlamda belli oldu. Cihazın Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Ekran5.99 inç QHD+
Ekran özellikleri
1440 x 2880 piksel
%81.7 ekran – gövde oran
Corning Gorilla Glass 5
536 PPI
AMOLED
HDR, HDR10
Gövde
Corning Gorilla Glass 5
Yonga seti Qualcomm Snapdragon 845
10 nm 8 çekirdek
İşlemciQualcomm Kryo 385 CPU 64 Bit
GPUQualcomm Adreno 630 GPU, 710 MHz
Video oynatma: Volumetric VR video oynatma, 4K video desteği
RAM & ROM6+128 GB (LPDDR4x), UFS 2.1 depolama
SD kart yuvasıYok
SensörlerBarometre, Jiroskop, Hall Sensörü, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü, İvmeölçer
BağlantıNFC, 4G, LTE, 3G, 2G GSM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, A-GPS, GLONASS, BDS, MIMO, Çift- Bant, Wi-Fi HotSpot
Ana kamera
41 MP + 20 MP + 9.7 MP + İki yardımcı kamera
Açıklık: f/1.5 1.4 µ piksel boyutu
OIS, 4 kat optik zoom, telefoto
Ön kamera
21 MP
Açıklık: f/1.8
SesQualcomm® Aqstic
Qualcomm® aptX
Batarya & Şarj
3900 mAh Quick Charging 4.0
30 dakikada %60 şarj
Kablosuz Şarj
Type-C
BluetoothBluetooth 5.0
RenklerSiyah
Wi-FiWi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Wi-Fi: 2.4 GHz, 5 GHz
En yüksek hız: 867 Mbps
Kanallar: 20/40/80/160 MHz
MIMO: 2×2
En yüksek QAM: 256 QAM
Wi-Fi özellikleri: MU-MIMO, DBS, Dahili baseband, LTE/Wi-Fi
Fiyat4630 TL (tahmini)

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum

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