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5 kamerasıyla epey dikkat çeken Nokia 9 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu. MWC 2019 yaklaşıyor ve şirketler konferansta yeni telefonlarını duyurmak için yarışıyorlar. Katılımlarını teyit eden şirketler arasında Sony, Xiaomi, LG, Huawei ve Oppo bulunuyor. Bu eğlenceye katılan en son üretici HMD Global oldu. CEO Juho Sarvikas’ın 24 Şubat’taki açılış törenini onaylamasının ardından Nokia 9‘un etkinlikte tanıtılacağı kesinleşti.

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Nokia 9 Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Süslü bir poster ya da geleneksel medya davetlerine gitmek yerine, Sarvikas, şu an şirketlerden başka hiç kimsenin kullanmadığı, belki de artık o kadar komik olmayan “really really” meme’i ile bu büyük haberi duyurdu. Markanın hayranlarından Barselona gösterisini takip etmeyi unutmamalarını istedi. Nokia’nın etkinliği canlı yayın olarak vereceği düşünülüyor. Böylece tüm dünyadan kullanıcılar Nokia 9 PureView‘in sahneye çıkışını görebilecek.

Nokia 9 Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Geçen iki yılda, HMD Global halihazırda birçok telefon söylentisi ve sızıntısı ile çalkalanmaktaydı. Geçen yıldan bu yana ortadan bir Nokia 9 PureView telefonu olduğunu biliyoruz. Ancak şimdiye kadar kesinleşen tek cihaz bu. Şirket tüm dikkatini bu telefon üzerine yoğunlaştırmış görünüyor. Özelliklerine baktığımızda ise aslında epey iddialı bir ürün olduğunu görüyoruz. Çentiksiz ekranı, yüksek ekran oranı, donanımları ve Android One işletim sistemi ile epey ilginç olacağa benziyor.

Nokia 9 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi:

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Nokia 9 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi bu anlamda belli oldu. Cihazın Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Ekran 5.99 inç QHD+ Ekran özellikleri

1440 x 2880 piksel

%81.7 ekran – gövde oran

Corning Gorilla Glass 5

536 PPI

AMOLED

HDR, HDR10 Gövde

Corning Gorilla Glass 5 Yonga seti Qualcomm Snapdragon 845

10 nm 8 çekirdek İşlemci Qualcomm Kryo 385 CPU 64 Bit GPU Qualcomm Adreno 630 GPU, 710 MHz

Video oynatma: Volumetric VR video oynatma, 4K video desteği RAM & ROM 6+128 GB (LPDDR4x), UFS 2.1 depolama SD kart yuvası Yok

Sensörler Barometre, Jiroskop, Hall Sensörü, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü, İvmeölçer Bağlantı NFC, 4G, LTE, 3G, 2G GSM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, A-GPS, GLONASS, BDS, MIMO, Çift- Bant, Wi-Fi HotSpot Ana kamera

41 MP + 20 MP + 9.7 MP + İki yardımcı kamera

Açıklık: f/1.5 1.4 µ piksel boyutu

OIS, 4 kat optik zoom, telefoto Ön kamera

21 MP

Açıklık: f/1.8 Ses Qualcomm® Aqstic

Qualcomm® aptX Batarya & Şarj

3900 mAh Quick Charging 4.0

30 dakikada %60 şarj

Kablosuz Şarj

Type-C Bluetooth Bluetooth 5.0 Renkler Siyah Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

Wi-Fi: 2.4 GHz, 5 GHz

En yüksek hız: 867 Mbps

Kanallar: 20/40/80/160 MHz

MIMO: 2×2

En yüksek QAM: 256 QAM

Wi-Fi özellikleri: MU-MIMO, DBS, Dahili baseband, LTE/Wi-Fi

Fiyat 4630 TL (tahmini)

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