2019’un En İyi Numara Engelleme Uygulamaları

Numara engelleme uygulamaları Android ve iOS’ler (iPhone) için sunulmaktadır. Aşağıdaki telefon engelleme uygulamalarının birçoğu ücretsizdir. İşte en başarılı örnekleri sıraladık.



Hiya App (iOS için): iOS 10 kullanıcılarının kullanımına sunulan Hiya, mobil pazardaki en gelişmiş telefon spam koruma motorudur. Uygulama robot telefonları ve telefon pazarlamacılarını sezgisel olarak algılar ve engeller. Aynı zamanda kişisel verilerinizin peşinde olan potansiyel dolandırıcıları da tanır. Ayrıca, kişilerinizi daha sorunsuz bir şekilde yönetmenize yardımcı olan kişiselleştirilmiş bir telefon engelleme listesi sağlar.

Sync. ME (iOS için): Apple, iOS 10’daki çağrı engelleme özelliklerini geliştirmek için epey uğraştı. Ücretsiz uygulama Sync.ME benzer çaba gösteren uygulamalardan biri. İstenmeyen aramaları engellemek ve bilinmeyen numaraları tanımlamak dahil olmak üzere sayısız özellik içerir, sizi spam numaralara karşı uyarır ve arayanın fotoğrafını Twitter, Facebook ve Google+’daki sosyal kişilerinize ekler.

Safest Call Blockler (Android için): Android telefonlar için sunulan bir çağrı engelleyicidir ve reklamları kaldıran premium (ücretli) bir sürümle birlikte gelir. Erişmesi hızlı ve kullanımı kolaydır, ayrıca aramaları engellemek ve gerçek zamanlı olarak kişileri yönetmek için otomatik ayarlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Mr. Number (Android için): Başta ücretsiz olarak 20 kişinin bilgilerini görmeye izin veren ücretsiz bir uygulamadır. Ancak, belirli numaraları kara listeye almanıza gerek kalmadan spam telefonları otomatik olarak engelleyen bir araca sahiptir. Bu size zaman kazandırabilir ve numaraları daha sorunsuz bir şekilde engellemenize yardımcı olabilir.