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En iyi dil öğrenme uygulamaları 2019 listesi ile karşınızdayız. Yeni bir dil öğrenmek kolay değildir. Bir dil öğretmeninin yeri doldurulamaz olsa da, dil öğrenme uygulamaları bir çok şey için devrim yarattı ve dil öğrenimini çok daha kolay hale getirdi. Dil öğrenme web siteleriyle karşılaştırıldığında, uygulamalar yeni bir dil öğrenmek için daha etkileşimli bir deneyim sunar.

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En İyi Dil Öğrenme Uygulamaları (2019 Listesi)

Aşağıdaki dil öğrenme uygulamaları, dil öğrenme ihtiyaçlarınız için en çok önerilen uygulamalardır: Duolingo Duolingo, oyunlaştırma ve dil öğrenimini birleştiren çok başarılı bir uygulama. Expanded Ramblings’e göre, uygulama şu anda 300 milyon kullanıcıya sahip.



Duolingo benzersiz bir konsept, kullanımı kolay bir uygulama sunuyor ve yeni bir dil öğrenme yolculuğunuza eşlik edecek harika bir çözüm oluyor. Kurslar ana dil konuşanlar tarafından oluşturulur, bu nedenle veri veya algoritma temelli değildir.



Uygulama ücretsiz ve 9.99 dolar karşılığında Duolingo Plus’a yükseltme seçeneğine sahip. Mobil uygulama 25 dil sunar ve diğer dilleri öğrenen İngilizce konuşan öğrenciler için popülerdir. HelloTalk HelloTalk konuşma pratiğini gerçek zamanlı olarak kolaylaştırmayı ve ve günlük sohbet stresini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Uygulama WhatsApp benzeri bir sohbet arayüzüne sahiptir.



Kullanıcıların öğrenmek istedikleri dili konuşan insanlara bağlanmasını sağlar. Kullanıcılar birbirlerine kendi ana dillerini öğretirler. Dahası, uygulama, eksik kelimeyle mesaj gönderme zorluğunu hafifleten entegre çeviri fonksiyonuna sahiptir. Mindsnacks Duolingo’nun dil öğreniminde oyunlaştırmayı bütünleştirdiğini söylemiştik. Mindsnacks konsepti ise bunu başka bir seviyeye taşıyor. Dil bilgisi öğrenmek ve kelimeleri dinleyerek anlamak için tasarlanmış sekiz ila dokuz oyunla birlikte gelen uygulama içinde pek çok dil için destek var.



Uygulama ayrıca başarımlarınızı takip etme yeteneğine sahip olduğundan ilerlemenizi görselleştirebiliyor. Düzen ve arayüzü keyifli, ve genel olarak neşeli ve büyüleyici bir uygulama. Busuu Bussu bir sosyal dil öğrenme uygulaması. Web’de, Android’de ve iOS’te kullanılabilir. Şu anda 12 dili destekliyor ve ücretsiz.



Uygulama, kullanıcıların kelimeleri, basit diyalogları ve konuşma ile ilgili soruları öğrenmelerini sağlar. Ek olarak, diyaloglar anadili konuşanlar tarafından kaydedilir ve bu da sizin o dili öğrenme deneyiminizi en üst seviyeye çıkarır.



Yükseltme yaparsanız, yeni kurs içerikleri dahil önemli özelliklerin kilidini açarsınız. Abonelik ayda 17 dolar. Babbel Babbel, 2008 yılında kurulan abonelik tabanlı bir hizmettir. LinguaLift’e göre Duolingo’nun ücretli kuzenidir. Ücretsiz sürüm, 40 sınıfla birlikte gelir ve herhangi bir para yatırmanızı gerektirmez.



Derslerin her biri, resimlerin yardımıyla hızlı kelime öğrenimi ile başlar. Kurslar, öğrencinin seviyesine göre uyarlanır ve zorlaşır, böylece öğrenmenin buna göre gelişmesi sağlanır.



Bir dil öğrenmeye başladıysanız ve durduysanız, Babbel başladığınız yeri hatırlayacak ve kaldığınız yerden devam etmenizi sağlayacak.

Önerilen tüm uygulamalar, dil öğrenmeye yeni başlayanlara veya ileri aşamada olanların ihtiyaçlarına göre birbirinden ayrılıyor. Hepsi gerçek hayatta o ana dili konuşanlar tarafından tasarlanmıştır ve bu yüzden size daha somut bir öğrenme deneyimi sunar.

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Bu uygulamalar farklı türlerdeki öğrenme stillerine uyum sağlamak üzere tasarlandığından, hangisinin sizin için en uygun olduğunu kontrol edin.

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