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İş hedeflerinize ulaşarak elde ettiğiniz başarı duygusundan daha tatmin edici bir şey yoktur. Not almak ve çalışma günlerinizi yönetmek için kalem ve kağıt kullandığınız günler geride kaldı. Finanstan kişisel zindeliğine kadar hemen hemen her şeyi yönetmek için teknolojiye büyük bir güven duyulduğundan, hedef izleme uygulamaları da giderek daha popüler hale geliyor. İşte hedefinize ulaşmanızı sağlayan en iyi proje yönetimi uygulamaları.

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En İyi Proje Yönetimi Uygulamaları

Bu bölümde, işletme sahipleri ve çalışanları için düşünülmüş en iyi hedef koyma uygulamalarına ışık tutacağız. Bu uygulamalar kendinize işletmenin her alanında bir hedef koymanızı ve bunu belirttiğiniz süre içerisinde yerine getirmenize yardımcı olacak. Asana Asana, işletmeler için mevcut olan en popüler proje yönetimi uygulamalarından biridir. Hedefler belirleme ve izleme, görev oluşturma, dosya ve not paylaşma ile tüm ekibinizin çalışmalarını yönetmenizi sağlar.



Asana ayrıca ekibinizin tüm görevlerini organize etmesine ve acil önceliklere odaklanmasına izin veriyor. Uygulama görev yönetimini basit ve kolay kılan keyifli bir kullanıcı deneyimi sunuyor.



Asana, PC ve Mac’ten iOS ve Android’e kadar birçok platformda mevcuttur. Çok kanallı uyarlanabilirlik, Asana’yı hedeflerinizi istediğiniz zaman, istediğiniz yerden takip etmek için mükemmel bir seçim haline getirir. Basecamp Basecamp, tüm ekibinizin projelerini yönetmek ve etkinliklerinizi düzenli tutmak için mükemmel bir araçtır. Her görev için yeni bir başlık açar ve bu görev tüm ekip tarafından görülebilir.



Basecamp ile görevleri zamanlayabilir, yapılacakları ekleyebilir, yorum yaparak görevleri tartışabilir, dosya ve ekler gönderebilirsiniz ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.



Uygulamanın hem mobil hem de masaüstü platformlarda kullanılabilir ve aylık 99 dolar maliyeti vardır. Web, Android ve iOS platformlarında bulunur ve mükemmel çok kanallı erişim sunar. Wrike Wrike, projeleri baştan sona başarıyla yöneten bulut tabanlı bir işbirliği ve proje yönetimi uygulamasıdır. Görevler oluşturmanıza, iş ilerlemesini izlemenize ve raporları kolayca almanıza olanak tanır.



Bu uygulama aynı zamanda gerçek zamanlı iş güncellemelerini gösterir ve ekip üyelerinin çalışma önceliklerini anlamalarına yardımcı olur. Özel bir rapor oluşturucu sayesinde derinlemesine raporlama oluşturabilirsiniz.



Wrike’ın premium sürümü kullanıcı başına aylık 9,80 ABD Doları’ndan elde edilebilir ve birden fazla platformda kullanılabilir. Flock Görev yönetimini basitleştirmek için bir araç mı arıyorsunuz? Flock’u deneyin. Flock gelişmiş hedef takibi ve anlık mesajlaşma gibi ek özelliklerle birlikte gelir. Ayrıca, Flock, Google, MailChimp, Jira, Dropbox, vb. Araçlarla tonlarca entegrasyon sunar.



Hatırlatıcılar, notlar, anketler ve yapılacaklar gibi güçlü özelliklerle dolu zengin bir araçtır. Aracı ücretsiz olarak kullanabilseniz de, Flock’un ücretli sürümü kullanıcı başına aylık 4,50 ABD Dolarıdır.

İşletmeler, işbirliğini ve operasyonları kolaylaştırmak için yüksek kaliteli proje yönetim araçlarına ihtiyaç duyarlar. Gelişmiş hedef izleme uygulamaları, görevlerinizi düzenli tutarak, ekibinizin verimliliği artırmasını kolaylaştırır.

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Ancak, benzersiz iş gereksinimlerinizi karşılayan bir uygulama seçmeniz önemlidir. İşlemleri kolaylaştırmak ve ekibinizin verimliliğini artırmak için yukarıda belirtilen uygulamalardan birini seçebilirsiniz.

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