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Günümüzün başarısı büyük ölçüde planlama kalitemize bağlıdır. Hayatlarında hiçbir şeyi kaçırmamak için, bazı insanlar bir defterde yaklaşmakta olan görevlerin bir listesini oluşturmayı tercih ederken, diğerleri uzun süredir dijital teknoloji çözümlerini kullanmaya başlamıştır. En iyi takvim uygulamaları bu çözümlerden biridir. İşte Android ve iOS telefonlar için en iyi takvim uygulamaları.

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En İyi Takvim Uygulamaları: Hayatınızı Düzene Sokun

Takvim uygulamaları, hayatımızı düzenlemek ve zamanınızı dikkatle planlamak için kullanmaya değer ana araçlardan bazılarıdır. Birçok kişi günümüzde bu araçları kullanıyor; ancak, takvimlerinden gücünden faydalanmayan bazıları hala var. Bazı takvim uygulamalarının kullanımı rahatsız edici olabilir veya işlevsel değildir ve pahalı bulunabilir. Bu yazıda, düzenli kalmanıza yardımcı olacak en iyi mobil takvim uygulamalarını inceleyeceğiz. aCalender Takvim, bugün piyasada bulunan en iyi 10 takvim uygulamasından biridir. Çekici tasarımı, kolay gezinme ve mükemmel işlevselliği ile listemizdeki en popüler takvim uygulamalarından biridir.



Ekstra fonksiyonlardan bazıları, her bir etkinlik tipi için renk şemalarını (seçilebilecek 48 renk), farklı gösterim türlerini, farklı widget’ları, ay evrelerini ve daha fazlasını içerir.

Cal Takvimi Cal Calendar kısa süre önce mobil uygulama marketlerinde göründü (Android, iOS). Etkileyici işlevsellik ve iyi düşünülmüş bir tasarıma sahip olan uygulamanın geliştirme ekibini Any.do’nun beyni oluşturuyor.



Uygulama, Exchange ve Google Takvim desteği, widget’lar, ses kaydı ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok harika özelliğe sahiptir.



Cal Calendar, size Any.Do işlevselliklerini de sunar. Bu iki uygulamanın birbirlerine benzersiz bir şekilde bağlanması ile sağlanmıştır. Yani yapılacaklar listesi uygulaması Any.Do ile doğrudan entegrasyona sahiptir Genişletilmiş işlevselliğinin yanı sıra, Cal Calendar’ın kullanımı kolaydır. Etkinliklerin yaratılması çok basit ve hızlıdır. Business Calendar

Business Calender, takvimlerini iş amacıyla ve iş görevi planlaması için kullanan kişilere yöneliktir. Geniş konfigürasyon özelliklerine sahip farklı modlar sunar.



Uygulama, aylara göre varsayılan görünüm modları sunar ve etkinlikler farklı renklerle işaretlenebilir. Ekran modları ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabilir (ay, gün, yıl veya etkinliğe göre).



Ayrıca önümüzdeki birkaç gün boyunca işlerin nasıl göründüğünü görmek için çok günlük bir görüntüleme modunu seçebilirsiniz. Yukarı ve aşağı kaydırmak sizi seçilen aya hareket ettirir ve birkaç günü birden kontrol ederseniz her şeyi daha ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. CalenGoo CalenGoo, uzun süredir piyasada olan ve sektörün hızını belirleyen takvim uygulamalarından biridir. Uygulama, genişletilmiş işlevsellik, kolay gezinme ve kararlılık özelliklerine sahiptir.



Uygulamanın arayüzü biraz eski, ancak program hala çok etkili ve bir dizi başka işlevle birlikte yoğun yaşamınızı düzenlemenize yardımcı olacak çeşitli ayarlar, renkler ve etkinlikler sunuyor. Calendar Widget: Month Bazen insanlar takvim uygulaması kullanmak istemez. Tek bir iyi takvim widget’ına sahip olmayı tercih ederler.



Calednar Widget: Month mükemmel niş özelliklerle doldurur ve modern bir kullanıcının tüm ihtiyaçlarını karşılar. Sıradan bir takvimin bazı özelliklerine sahiptir, ancak bu yazılımla ilgili en harika şey, kütüphanesinde 80 veya daha fazla temaya sahip olmasıdır.

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