REKLAMLAR

2019 model yeni iPad ve iPod Touch ufukta göründü. Apple yıllar boyunca iPad serisini adil şekilde yenilemeye devam etti. Bu da son olarak 2018 Pro modellerine yeni bir tasarım ve dizüstüye yakın performans sağladı: iPad Pro 12.9 (2018) ve iPad Pro 11. Diğer taraftan iPad Pro 10.5 (2017) ile iPad 9.7 (2018), biraz daha eski bir yonga seti ve daha düşük bir fiyat etiketi ile satılmaya devam ediyor. Garip bir şekilde, hala resmi satış ve dolaşımda olan iPad Mini 4’e kadar uzanan bir seri var. Bu anlamda birçok iPad yenilenmeye ve güncellenmeye ihtiyaç duyuyor.

REKLAMLAR

2019 Model Yeni iPad ve iPod Touch Ufukta Göründü

2019 model yeni iPad konsept çizimi

Şimdi, Apple’ın en son iOS 12.2 güncellemesinin içerisinde, popüler bir iOS tamir sitesi tarafından keşfedilen birkaç referansa rastladı. 2019’da ufukta en az bir çift yeni iPad olacağa benziyor. Söz konusu referanslar, toplamda dört yeni iPad’i açıklamakta. Ancak bunlar yalnızca iki Wi-Fi ve iki hücresel varyantlara işaret ediyor olabilir. Bu nedenle bunların, normal 9,7 inçlik modelle birlikte iPad mini 5 olduğuna inanılıyor. 2019 iPad Mini 5 böylece doğrulanmış oldu.

Bu bilgilerle ilgili daha önce de bazı iddialar paylaşılmıştı. Tüm bu iddialar şimdi yeni sızıntılarla gayet iyi uyum sağlıyor. Önceki sızıntılar hem iPad mini 5’in hem de 9.7 inçlik “normal” iPad’in varyantları olacağını söylemişti. Bu varyantların Wi-Fi ve LTE olacağı böylece neredeyse doğrulanıyor. Önceki iddiaya göre 2019 iPad’ler biraz daha büyük 10 inç ekran ve inceltilmiş çerçeveler ile gelecek.

REKLAMLAR

Söz konusu yeni 2019 iPad’lerde Touch ID ve Face ID’ye dair herhangi bir referans bulunmadı. iPod Touch için de herhangi bir Touch ID ve Face ID bilgisi bulunmadı. Bu da akıllara ekran parmak izi okuyucusunu getiriyor. Bekleyip görelim.

In theory, iOS 12.2 references four new iPads in WiFi & Cellular variants (perhaps mini, and 9.7"?), all without Face ID, and a (seventh-gen?) iPod touch with no Touch ID nor Face ID pic.twitter.com/xiJN6kmmTe — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) January 25, 2019