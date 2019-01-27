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Android‘de kamera ile çekilen fotoğraflardan harika videolar oluşturmak için faydalanılabilecek bir uygulama ile sizlerleyiz. Fotoğraf çekiminin hayatımızda çok önemli bir yeri var. Çocuklar, evcil hayvanlar, manzaralar ve selfie’ler sosyal ağlarda çılgınca dolaşımda. Bugün sizlere Android işletim sistemli akıllı telefonunuzla çektiğiniz fotoğraflardan eğlenceli videolar hazırlamak için yararlanabileceğiniz başarılı bir uygulamadan bahsedeceğiz.

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Android: Fotoğraflardan Harika Videolar Oluşturun

Bu işlem için esasında hemen her Android cihazda yer alan Google Photos uygulaması kullanılabilir ancak Google Fotoğraflar kullanıcıya yeterli kontrol seçeneklerini sunmuyor. Teknik detaylarla uğraşmayı seven ve kontrolü elinde tutmak isteyen kullanıcılar için Google Photos yetersiz kalıyor.

Video kameralar alanında sektörün önde gelen firmalarından olan GoPro’nun geliştirdiği Quik uygulaması video oluşturma ve düzenleme sürecinde oldukça kullanışlı özelliklere ev sahipliği yapıyor.

Uygulama Google Fotoğraflar’a kıyasla gelişmiş özellikler barındırsa da hem profesyonel hem de amatör kullanıcılara hitap ediyor. Uygulamayı çalıştırın, arayüzdeki CREATE A NEW VIDEO butonuna dokunun ve fotoğraf ile videolarınızı eklemeye başlayın. Sihirbaz mantığı devrede, tıpkı Windows işletim sistemli bir PC’ye program yükler gibi kullanabiliyorsunuz. Fotoğrafları seçtikten sonra projeye bir isim vermeniz isteniyor. Video otomatik olarak oluşturuluyor ama siz dilerseniz farklı video stillerinden birisini tercih edebilirsiniz.

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Bazı video tipleri hayli profesyonel görünüyor, bir akıllı telefon uygulaması ile hazırlanıldığına inanmak zor. Ayrıca uygulamada yer alan birçok arka plan çekirdeğinden birisini seçme veya kendinizinkini ekleme seçeneklerine de sahipsiniz.

Arayüzdeki kalem simgeli butona dokunarak her bir kareyi ayrı ayrı düzenleyebilir ya da kaldırabilirsiniz. Çerçeve boyutunu düzenleme, video süresini değiştirme, filtre ve metin ekleme gibi seçenekler de hazır. Uygulama gelişmiş özellikler barındırsa da kullanımının kolay olduğunu ifade edelim.

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