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Android‘li akıllı telefonlarda İşlemci ve grafik işlemcisi kullanımını takip etmek için kullanılabilecek başarılı bir uygulama ile karşınızdayız. Android işletim sistemi en büyük rakibi iOS’e kıyasla daha özgür bir kullanım deneyimi sunuyor. Tabii bu konu teknolojiye meraklı ve cihazlarla uğraşmayı seven kısıtlı bir kullanıcı kitlesi için daha önemli. Meraklı kullanıcılar cihazlarında işlemci ve GPU kullanımını izlemek isteyebilir.

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Android işletim sisteminde bu imkan ön yüklü olarak sunulmasa da üçüncü parti bir uygulama ile bu tür detayları öğrenmek mümkün olabiliyor. Android 4.0 ve daha güncel işletim sistemi versiyonunu çalıştıran akıllı telefonlarda Profiler adlı uygulama ile bu olanağa kavuşuyorsunuz.

Android: İşlemci ve Grafik İşlemcisi Kullanımını Takip Etmek



Hafif bir uygulama olan Profiler ile cihazınızın CPU ve GPU kullanımını gerçek zamanlı takip edebilirsiniz. Bunlara ek olarak RAM kullanımı, pil voltajı, sıcaklık ve ağ trafiğini de izleyebilirsiniz. Uygulamanın en büyük avantajı bilgileri herhangi bir uygulamanın üzerinde katman olarak sunabilmesi. Yani o an çalıştırdığınız uygulamanın kaynak kullanımını kolayca öğrenebiliyorsunuz.

CPU, GPU ve diğer bileşenlerin kullanımı görselleştirilerek sunuluyor. Tablo ve renkleri özelleştirme olanağı hazır. Uygulamanın boyutu yalnızca 103 KB seviyesinde. Daha önce de belirttiğimiz gibi diğer uygulamaların üzerinde sürüklenebilir küçük bir pencere olarak görev yapıyor.

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Uygulamanın sahip olduğu özellikler tüm akıllı telefonlarda kullanılamayabilir çünkü farklı akıllı telefonların kernel’ları bazı bilgilere erişim imkanını kısıtlayabiliyor. Geliştiricisi uyumluluk konusu ile ilgili hayli detaylı bir liste hazırlamış. Bu bağlantı uygulama bünyesinde de mevcut.

Profiler’ın arayüzünde uygulamanın cihazınızla ilgili görüntüleyebileceği detayların tabloları bulunmakta. Izgara yerleşimi, pencere boyutu, saydamlık oranı düzenlenebiliyor. Sürükle – bırak desteği hazır. Uygulamanın görevini yerine getirebilmesi için sizden talep edeceği diğer uygulamaların üzerinde pencere görüntüleme iznini sağlamanız şart.

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