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Nokia 1 Plus fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi belli olmaya başladı. Nokia çok sayıda epey uygun fiyatlı Android akıllı telefona sahip. Nokia 2V ve Nokia 3.1 oldukça ucuzlar ancak bulabileceğiniz en ucuz Nokia markalı akıllı telefonlar değiller; bu onur piyasaya ilk kez nisan ayında piyasaya sunulan Nokia 1’e ait. Şimdiyse onun yerini alacak olan epey iddialı Nokia 1 Plus geliyor.

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Epey Uygun Fiyatlı Nokia 1 Plus Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Nokia 1 Finlandiyalı şirketi tarafından piyasaya sürülen en ucuz Android akıllı telefon olmaya devam etse de, yakında bir büyük kardeşi olacak – Nokia 1 Plus. 4,5 inçlik ekrana sahip olan Nokia 1’in aksine, Nokia 1 Plus’ın daha iyi çözünürlüğü ve daha büyük 5 inçlik ekranı var. Cihazın tüm özellikleri bunlarla sınırlı değil.

Özellikler listesinde önceki modelle aynı miktarda 1 GB RAM bellek ve çok ucuz, ancak biraz daha iyi bir MediaTek işlemci dikkatleri çekiyor. Nokia 1 Plus’ı önceki versiyondan ayıran başka bir şey daha var, Android 9 Pie Go Edition’ı çalıştırıyor. Nokia 1 ise Google’ın mobil işletim sisteminin önceki nesli olan Android 8.1 Oreo Go Edition tarafından destekleniyordu.

Çevrimiçi olarak henüz yeni sızdırılmış olan bir resim sayesinde, Nokia 1 Plus’ın tasarım açısından oldukça farklı olacağını da biliyoruz. Nokia, yuvarlak çerçeveleri daha geleneksel bir dikdörtgen tasarımla yer değiştiriyor.

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Nokia 1 Plus’ın kullanılabilirliği ve fiyatlandırması hakkında henüz bir şey öğrenemedik, ancak Şubat ayının sonlarında Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) 2019’da resmen tanıtılacağı düşünülüyor. Tahminler Nokia 1’den daha ucuz olacağı yönünde.

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