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Eski Android Telefonlar İçin En İyi Müzik Oynatıcıları ile karşınızdayız. Akıllı telefonlar geride kalan on yılı aşkın bir süre zarfında Walkman ve iPod gibi taşınabilir müzik oynatıcılarının yerini tamamen aldı. Artık kullanmadığınız eski Android telefonunuzu değerlendirmenin güzel yöntemlerinden birisi cihazı taşınabilir müzik oynatıcı olarak kullanmak.

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Google Play uygulama mağazasında eski Android versiyonları ve ARMv6 mimarili yongaları barındıran cihazlarla dahi uyumlu olan müzik oynatıcı uygulamalar mevcut.

Eski Android Telefonlar İçin En İyi Müzik Oynatıcıları

Black Player uygulaması Android kullanıcılarının sevdiği popüler bir seçenek. Düz ve minimalist bir kullanıcı arayüzüne ev sahipliği yapıyor. ID3 etiket editörü, aralıksız oynatma, dahili ekolayzır, bas iyileştirme, 3D surround görselleştirici gibi özellikler hazır. MP3, WAV, OGG ve Android 4.1 ile daha güncel işletim sistemli cihazlarda FLAC dosyalarını oynatabiliyor. Uygulamanın küçük ekranlı akıllı telefonlarda kolayca kullanılabildiğini belirtelim.





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Rocket Player eski Android işletim sistemi versiyonlarını destekleyen bir diğer güzel seçenek. WAV, OGG, MP3, 3GP, MP4 ve M4A dosya formatlarını destekliyor. Gelişmiş formatlar için uygulamanın premium versiyonunun satın alınması gerekiyor. Etiket düzenleme, çeşitli ön ayarlar içeren ekolayzır, materyal tasarım çizgisindeki arayüz ve oynatma listeleri gibi özellikler var.

Uygulama Linux dağıtımlarındaki DeadBeeF Music Player yazılımının klonu ve bu noktada elde edebileceğiniz en gelişmiş çözüm niteliğinde. Çok sayıda ses formatını sorunsuzca oynatabiliyor. Ekolayzır, etiket editörü, aralıksız müzik oynatımı, ReplayGain desteği içeriyor. Shoutcast/Icecast radyolarını dinletebiliyor. Arayüzünün her kullanıcıya hitap etmediği söylenebilir.

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