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iOS‘li cihazlarda video döndürme işlemini nasıl gerçekleştirebileceğinize değineceğiz. Fotoğraflarda döndürme işlemi için basit bir fotoğraf düzenleme uygulamasını kullanmak yeterli oluyor. Bu, hem masaüstü platformlar hem de mobil cihazlarda geçerli. Android ve iOS için geliştirilen fotoğraf editörleri fotoğraflarda kolayca döndürme yapabiliyor ancak aynı durum videolar için söz konusu değil.

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iOS işletim sistemli Apple cihazınızda video döndürme yapmak istiyorsanız ücretsiz ve reklam destekli bir uygulama olan Video Tools: Reverse Crop Edit‘ten yardım alabilirsiniz.

iOS: Video Döndürme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Install Video Tools: Reverse Crop Edit uygulamasını App Store uygulama mağazasından akıllı telefonunuza yükleyin. Photos uygulamasını açın ve döndürmek istediğiniz videonun üzerine dokunun. Sağ üst kısımdaki Edit seçeneğini kullanın. Alt kısımdaki daha fazla seçeneği görüntülemeyi sağlayan butona dokunun.

Açılan menüden Video Tools: Reverse Crop Edit uygulamasını seçin. Uygulamayı listede göremiyorsanız More seçeneğine dokunmalısınız.

Seçiminizi yapınca Video Tools: Reverse Crop Edit açılacaktır. Araçta farklı düzenleme seçenekleri bulunmakta. Siz Rotate seçeneğinden yararlanmalısınız.

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Done seçeneğini kullanmadan önce uygulamanın değişikliği orijinal videonun üzerine yazacağını unutmayın. Uygulama videoya watermark eklemiyor ya da kalitesini düşürmüyor ama yine de Photos uygulamasından daha önce bir kopyasını oluşturmak isteyebilirsiniz.

Video Tools: Reverse Crop Edit uygulamasının arayüzündeki reklamların uygulama içi satın alma yöntemiyle kaldırılabildiğini not düşelim.

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