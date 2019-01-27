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Samsung Galaxy S10 ile diğer cihazları şarj etmek mümkün. Kullanıcıların telefonu kablosuz bir şarj pedi olarak kullanmalarına izin veren Huawei Mate 20 Pro’daki özelliği hatırlayabilirsiniz (alt kısımdaki video). Mate 20 Pro’nun arkasına başka bir telefon yerleştirin; 20 Pro’nun pilindeki gücün bir kısmı kablosuz olarak diğer telefona aktarılır. Samsung Galaxy Note 9’u şarj etmek için Mate 20 Pro‘yu kullanmak mümkün. Ancak kablosuz şarj oldukça yavaş. Note 9’daki pilin 10 dakikada sadece %1 oranında şarj edildiğini görülüyor. Bu teknoloji teoride yeni ve kullanışlı olabilirken, şu anda acı verici bir şekilde yavaş.

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Samsung Galaxy S10 ile Diğer Cihazları Şarj Etmek

Kablosuz ters şarj özelliğinin Samsung Galaxy S10 serisinde sunulacağını ortaya çıkaran bir fotoğrafla karşılaşıldı. Samsung Members topluluk sitesinde paylaşılan bir fotoğraf, yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S10 ile ilgili kurulan bir Samsung demo standına gelen ziyaretçilerin, karşılaştığı kontrolcünün üzerindeki düğmeleri gösteriyor. Düğmenin en üstüne basıldığında telefonla ilgili tanıtım videosu oynatılır. İkinci düğme telefonun sinematik ekranını gösterirken, bir sonraki tuş Galaxy S10 modellerinin çoğunda bulunan ekran parmak izi tarayıcısını gösteren bir klip oynatıyor (Giriş seviyesi Galaxy S10E yana monteli bir parmak izi tarayıcısına sahip olacak). Dördüncü düğme bazı Galaxy S10 modellerinde bulunan üçlü kamera kurulumuna odaklanan bir videoyu başlatıyor ve beşinci ve son düğmesi ise telefondaki kablosuz ters şarj işleviyle ilgili bir videoyu gösteriyor.

Samsung Galaxy S10 demo standında bulunan yukarıdaki denetleyici, ters kablosuz şarj seçeneğini gösterir.

Yeni özelliğin Powershare olarak adlandırılması bekleniyor ve Mate 20 Pro’da bulunan kablosuz ters şarjdan daha hızlı olacağı düşünülmüyor. Bu nedenle pratiklik anlamında faydasız bir özellik olacağı söylenebilir. Muhtemelen yalnızca pazarlama amacıyla ekleniyor. Ek olarak, Galaxy S10 serisi modellerin pillerinin boyutuyla ilgili endişeler var, çünkü ters kablosuz şarj kullanarak başka bir telefon şarj edildiğinde S10’un sınırlı bataryası eksilmiş olacak. En yeni söylentiler, sırasıyla 3100 mAh batarya, 3500 mAh batarya ve 4100 mAh batarya ile donatılmış Galaxy S10E, Galaxy S10 ve Galaxy S10+’a işaret ediyor. Galaxy S10’un 5G özellikli versiyonunun 5000 mAh batarya taşıyacağı biliniyor. Mate 20 Pro’nun içindeki batarya ise 4200 mAh kapasiteye sahip.

Galaxy S10 serisinin kablosuz ters şarj özelliği, Samsung’un 20 Şubat‘ta gerçekleşecek olan Unpacked etkinliği için bir video tanıtım filmiyle göstermek istediği bir şey olabilir.

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Samsung’un yeni amiral gemileri önümüzdeki ay tanıtılacak

Gelecek ayki etkinlikte Samsung’un Galaxy S10E (5.8 inç ekran, önde ve arkada tek kameralı), Galaxy S10 (6.1 inç kavisli ekranlı, önde ekran kamera deliği, arkada iki sensör) tanıtıldığını göreceğiz. Galaxy S10+ (6,4 inç ekran, önde iki ekran kamera deliği ve arkadaki üçlü kamera düzeneği) epey ilgi çeken başka bir cihaz olacak. Son olarak katlanabilir ekranlı Galaxy F sahneye çıkacak.

Galaxy S10 çıkış tarihi 8 Mart ve Güney Kore’de 29 Mart’ta Galaxy S10’un 5G versiyonunun piyasaya sürülmesi bekleniyor. Samsung Galaxy S10X olarak adlandırıldığı iddialar arasında. Sızıntılara göre, bu telefon 6.7 inçlik Süper AMOLED ekran, 10 / 12 GB RAM ve 512 GB / 1 TB dahili depolama ile donatılmış olacak. Exynos 5100 5G modemi taşıması ve önünde iki kamera, arkada dört kamera olması bekleniyor. Güney Kore’de çıkış yapmasının ardından S10X’in ABD’ye (muhtemelen ilk başta özel bir Verizon sürümüyle) ve diğer pazarlara yönelmesi bekleniyor. Türkiye bunlardan biri olacak.

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