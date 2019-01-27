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Spotify’da silinen müzik listelerini geri yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. Müzik akışı hizmeti sunan servisler son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Tabii bu tablonun oluşmasında akıllı telefonların ve mobil internet bağlantı olanaklarının hızla geniş kitlelere ulaşmasının da payı büyük. Sektörde önde gelen hizmetlerden birisi Spotify. Tüm dünyada ve ülkemizde de ciddi bir kullanıcı kitlesine ulaşmış durumda. Satın aldığınız dergiyi / kitabı okurken dinlemenizin tavsiye edildiği müzikleri içeren Spotify listeleri dahi mevcut.

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Spotify’da çok sayıda çalma listeniz bulunabilir. Zaman zaman artık dinlemek istemediğiniz listeleri siliyor olabilirsiniz. Tabii bir noktada geçmişte silmiş olduğunuz bir çalma listesini geri getirmek isteyebilirsiniz. Neyse ki Spotify’da silinen çalma listelerini geri yüklemeyi sağlayan bir seçeneğe yer veriliyor.

Spotify: Silinen Müzik Listelerini Geri Yüklemek

Spotify’da eski bir çalma listesini geri getirmek için web tarayıcısını açın. Spotify web sitesine gidin ve Oturum Aç butonuna dokunup Spotify hesabınıza giriş yapın.

Oturum açtıktan sonra karşınıza gelen sayfadaki sol kısımda çeşitli seçeneklerin olduğunu göreceksiniz. Buradaki Çalma listelerini geri getir seçeneğine erişin.

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Burada silmiş olduğunuz çalma listelerinin adı, silme tarihi, listelerin içerdiği şarkı sayısı bilgileri görüntülenecektir. Geri yüklemek istediğiniz listenin yan kısmındaki GERİ YÜKLE butonunu kullanın.

GERİ YÜKLENDİ ibaresi belirecek ve çalma listeniz Spotify hesabınıza geri gelecektir.

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