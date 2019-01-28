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Android işletim sistemli akıllı telefonlarda Google Play Store 941 hatası ve bu sorunun çözümü için neler yapabileceğinize değineceğiz. Android’li akıllı telefonunuza uygulama yüklemek ya da uygulamaları güncellemek üzere Google Play mağazasını ziyaret ettiğinizde 941 hata kodlu bir mesajla karşı karşıya kalabilirsiniz. Güncelleme esnasında Interruption during the update hata mesajını almanız da olası.

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Hata mesajını aşmak ve Android’li akıllı telefonunuzda Google Play Store’dan tekrar yararlanmak için ele alacağımız çözüm yöntemini deneyebilirsiniz.

Android: Google Play Store 941 Hatası ve Çözümü

Android’li akıllı telefonunuzda Google Play Store Error 941 sorununu çözmek için:

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Android’in Settings menüsünü ziyaret edin. Apps > All > Google Play Store yolunu izleyin ve Google Play Store’un önbelleği ile verilerini temizleyin.

menüsünü ziyaret edin. yolunu izleyin ve Google Play Store’un önbelleği ile verilerini temizleyin. Apps – All menüsüne geri dönün ve Download Manager ‘ı listeden bulup aynı temizlik işlemini bu uygulama için de gerçekleştirin.

menüsüne geri dönün ve ‘ı listeden bulup aynı temizlik işlemini bu uygulama için de gerçekleştirin. Google Play Store’u tekrar açın ve uygulamalarınızı güncellemeyi deneyin. Yine hata mesajıyla karşılaşıyorsanız akıllı telefonunuzu yeniden başlatın, cihaz kullanıma hazır hale geldiğinde indirme işlemini tekrar deneyin.

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