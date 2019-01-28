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iOS‘li cihazlarda Fotoğraflara Şifre Koyma işlemi için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Apple, kamera uygulamasında her yıl iyileştirmeler yapıyor. Photos uygulamasında gerçekleştirilen yeniliklerle bu durum destekleniyor. Tabii bu iyileştirmeler fotoğraf görüntüleme ve temel düzenleme seçeneklerinin ötesine gitmiyor.

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iOS’te fotoğraflarınızı gizlemek istiyorsanız bunu gerçekleştirebileceğinizi ancak cihazı ele geçiren kötü niyetli birisinin bunları görebileceğini bilmelisiniz. Güvenliği tam anlamıyla sağlayabilmek için fotoğrafı gizli bir albüme koymak yerine şifre koruması altına almak doğru olacaktır.

Photos uygulamasında böyle bir seçenek yok fakat iOS’in Notes / Notlar uygulamasında notlara parola ayarlamak mümkün. Bunu fotoğraf içeren notlara da uygulayabilirsiniz.

iOS: Fotoğraflara Şifre Koyma

Öncelikle Photos uygulamasını açın ve parola koruması altına almak istediğiniz fotoğrafı bulun. Fotoğrafı görüntüleyin ve sol alttaki paylaşım butonuna dokunun. Copy ile devam edin.

Notes uygulamasını açın ve yeni bir not oluşturun. Notun başlığını yazın. Bu, opsiyonel bir aşama ancak fotoğrafın içeriğine yönelik ipucu içerecek bir başlık girebilirsiniz. Notun gövdesine dokunup basılı tutun ve Paste seçeneği ile kopyaladığınız fotoğrafı yapıştırın.

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Notes uygulamasının arayüzüne dönün. Oluşturduğunuz notun üzerinde sola doğru kaydırma yapın. Kilit simgeli butona dokunun. Parola, Touch ID ya da Face ID’niz ile şifrelemeyi tamamlayabilirsiniz.

Elbette galerideki fotoğrafı silmeyi de unutmamalısınız; aksi takdirde yukarıdaki aşamaların bir anlamı kalmayacaktır.

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