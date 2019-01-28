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iOS‘li cihazlarda GIF düzenleme işlemi için kullanılabilecek başarılı bir uygulama ile sizlerleyiz. Son yıllarda GIF’ler sosyal ağlar ve anlık mesajlaşma uygulamalarında sıkça kullanılır hale geldi. GIF uygulamaları da hayli popülerleşti. GIF paylaşımı odaklı klavye uygulamaları, canlı fotoğrafları GIF’e dönüştürme gibi seçenekler kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

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Peki dolaşımda olan GIF’leri doğrudan paylaşmak yerine düzenleme yaparak paylaşmak istiyorsanız ne yapmalısınız? iPhone’da GIF düzenlemek için GIPHY uygulamasından yararlanabilirsiniz.

iOS: GIF Düzenleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle GIPHY uygulamasını App Store uygulama mağazası üzerinden akıllı telefonunuza yükleyin. Düzenleme yapmak üzere GIPHY’den sayısız GIF dosyası bulabilir, dilerseniz Photos uygulamasındaki GIF’leri de kullanabilirsiniz.

GIPHY’i açın ve düzenlemek istediğiniz bir GIF’i bulun. Galerinizden bir GIF seçmek içinse alt kısımdaki + simgeli butonu kullanabilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz GIF’in üzerine dokunun.

GIPHY’nin editörü açılacaktır. Burada metin ekleme ve diğer düzenleme seçeneklerini dilediğiniz gibi gerçekleştirebilirsiniz. İşlemi tamamlayınca sağ üst kısımdaki butona dokunun.

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Yaptığınız değişiklikleri kaydettikten sonra GIF’i GIPHY servisine yükleyebilir ya da kamera rulonuza gönderebilirsiniz. Tabii doğrudan sosyal ağlar ve anlık mesajlaşma uygulamalarından paylaşım imkanı da var.

GIPHY, uygulamada bulduğunuz GIF’leri düzenlemenize otomatik olarak izin vermiyor. Bunları öncelikle kamera rulosuna kaydetmeniz gerekiyor. Düzenleme seçenekleri kesme ve metin ekleme odaklı. GIF’i tersten oynatma / geriye sarma özelliği de hazır.

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