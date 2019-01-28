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Android ve iOS‘te Netflix dizilerini Instagram Hikayeler’de paylaşmak için izlenmesi gereken aşamalara değiniyoruz. Son yıllarda internet bağlantı olanaklarının iyileşmesiyle birlikte müzik, dizi ve filmlerin yüksek kalite ve çözünürlük değerlerinde internet üzerinden tüketimi mümkün hale geldi. Ülkemizdeki yasal platformların eksikliği de son birkaç yılda Spotify, Deezer, Netflix, BluTV benzeri çok sayıda servisin açılması / Türkiye’de kullanılabilir hale gelmesiyle çözüldü.

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Netflix özellikle dizi, film ve belgeselleriyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Netflix’te izlediğiniz içerikleri popüler sosyal ağ sitesi Instagram’daki Hikayeler’de paylaşmak istiyor olabilirsiniz, bunun için ele alacağımız aşamaları basitçe takip etmeniz yeterli.

Netflix Dizilerini Instagram Hikayeler’de Paylaşmak

Öncelikle Android veya iOS işletim sistemli cihazınızda Netflix uygulamasının son versiyonunun yüklü olduğundan emin olun. Sorun yaşamamak adına Instagram’ın güncel olmasında da fayda var.

Netflix uygulamasını açın ve Instagram Story’nizde paylaşmak istediğiniz bir dizi ya da filmi seçin. Alt kısımdaki Share butonunu kullanın. Açılan paylaşım menüsünden Instagram Stories‘i seçin. Kullandığınız işletim sistemi versiyonuna bağlı olarak bu menüde farklılık gözleyebilirsiniz.

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Netflix, seçtiğiniz dizi veya film için bir hikaye oluşturacak ve ardından Instagram açılacaktır. Hikayenin içeriği elbette Netflix’ten geliyor. Hikaye oluşturulduktan sonra size düzenleme seçeneği sunulacak.

Netflix’in oluşturduğu hikaye, paylaştığınız içerik ve adı için bir poster görüntüsü sunuyor. Görüntüyü değiştiremiyor ve hangisinin kullanılacağını seçemiyorsunuz. Dizi veya filmin adını yeniden konumlandırabilirsiniz ancak silemez, düzenleyemez veya yazı tipini değiştiremezsiniz.

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