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Ekran içi kamera trendi 2018’in sonlarında başladı ve 2019 boyunca hız kazanacak gibi görünüyor. Özçekim kamerasını bazı diğer şirketler gibi gizlemek yerine, Oppo tamamen farklı bir yöne gitmeye karar verdi. Şirket özçekim kamerası için yeni bir ekran teknolojisini patentledi. Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi’ndeki (WIPO) belgeye göre, ekrandaki küçük delik uygulama simgesinin bir parçası olacak.

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Oppo’dan Uygulama Simgesine Gizlenen Ön Kamera

Görsellere bakıldığında, özçekim kamerası sol üst köşede ve merkeze doğru hafifçe yakın bulunuyor. Her iki durumda da Oppo, kamera uygulamasını bu kısmın üzerine koymayı planlıyor. Böylece ekran kesiğini uygulama simgesine dahil edebilecek. Ana ekranı yana kaydırdığınızda, kamera uygulaması yerinde kalıyor. Böylece işin sihri bazı diğer uygulamalarca bozulmuyor. İlginç bir şekilde, ekstra kaydırma işleminin ardından diğer simgeler ekranın üst kısmında görünmeye başlıyor.

Ayrıca tüm bu özelliği kapatabileceksiniz. İkinci bir patentte ise, kamera deliğini kaplayan kamera uygulaması simgesinin sağa kaydırılabileceğini ve ardından kamera uygulamasının kapatılacağı ortaya koyuluyor. Bu kulağa ilginç geliyor ve bu yıl ilk demosunu görmeyi umuyoruz. Şimdilik, Oppo’ya dair kesin olan tek şey, Çin’de halihazırda 10 kat kayıpsız yakınlaştırma yapabilen bir kamera tanıtmış olması.

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