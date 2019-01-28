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Samsung, kaçınılmaz olanı kabul ederek çentikli ekrana yarışına dahil oldu. Neyse ki Apple ve Vestel gibi, telefonlarında dünyanın en büyük çentiklerine yer vermesine gerek kalmadan, damla çentik ve ekran kamera deliği ile oyuna giriş yaptı. Geçtiğimiz ay Galaxy A8s’nin Uzak Doğu’da piyasaya sürüldüğüne şahit olduk. Ancak görünüşe bakılırsa cihaz dış pazarlara Samsung Galaxy A9 Pro (2019) adıyla gelecek. İşte Samsung Galaxy A9 Pro (2019) fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi.

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Samsung Galaxy A9 Pro (2019) Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy A9 Pro (2019)

Samsung, Galaxy A9 Pro’yu ilk Infinity-O ekranlı telefon olarak görüyor. Esasında telefonu geçen aralık ayında Çin’de “A8s” adıyla duyurmuştu. Yani A8s ile A9 Pro esasında aynı telefonlar. Galaxy A8s yalnızca Çin’de satışa sunulacak ve Galaxy A9 Pro ise Kore‘den başlayarak diğer ülkelere doğru yol alıyor. Galaxy A9 Pro bu anlamda Türkiye marketine de giriş yapacaktır.

Bu da Galaxy A8s hakkında daha önce okuduğunuz tüm özelliklerin burada da geçerli olduğu anlamına geliyor. Buna 6 GB RAM, 128 GB depolama, 3.400 mAh batarya ve muhtemelen aynı Snapdragon 710 işlemci dahil. Samsung ayrıca, Galaxy A9 Pro’nun 24 megapiksel ana sensör, 2x yakınlaştırma özellikli 10 megapiksel telefoto kamera ve 5 megapiksel derinlik sensörü ile bir üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını açıkladı.

Samsung Galaxy A9 Pro (2019) Özellikleri

Samsung Galaxy A9 Pro (2019) Yonga özellikleri Qualcomm Snapdragon 710 yonga seti (@2.2 Ghz) Kamera özellikleri HDR 24 MP + 10 MP + 5 MP ana kamera

24 MP özçekim kamera Bağlantı özellikleri Type-C şarj yuvası Ölçü ve batarya özellikleri 3400 mAh batarya kapasitesi

158.4 mm, 74.9 mm, 7.4 mm boyut

173 gram ağırlık Ekran özellikleri 6.4 inç TFT ekran, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, %84.7 ekran – gövde oranı Kapasite 6 GB RAM, 128 GB depolama REKLAMLAR

Gerçek yıldız, bu Infinity-O ekran kesitinin altına gizlenmiş 24 megapiksel ön kamera olacak. Kamera uygulamasını anında selfie modunda çalıştırmak için son zamanlarda kullanılmaya başlanan aynı aşağı kaydırma hareketi bu cihazda da sunuluyor. Dört kameralı Galaxy A9 ile birlikte, Galaxy A9 Pro, Galaxy A ailesinin en yeni “deneysel” ürünü olacak. Samsung A serisi ile fiyat – performans anlamında yeni şeyler deniyor ve iddialı telefonlar çıkartıyor. A9 Pro fiyatı şu anda Kore’de 533 dolara denk bir fiyata sahip. Yaklaşan Galaxy S10‘a kıyasla ne kadar rekabetçi olacağını şimdiden görebiliyoruz. Cihaz nisan – mayıs aylarında ülkemizde çıkış yapabilir.

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