Samsung Galaxy S10 ve Samsung Galaxy S9 Karşılaştırması

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Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S10 karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S10 Karşılaştırması

Samsung S10

Telefon Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S9 Boyut 148.9 x 70.9 x 7.8 mm 147.7 x 68.7 x 8.5 mm Ağırlık 175 gram 163 gram Ekran boyutu 6.1 inç Super AMOLED ekran 5.8 inç Super AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü 1440 x 2960 piksel (QHD+) 1.440 x 2960 piksel (570 ppi) İşletim sistemi

Android 9.0 (Pie) Android 8.0 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart Var Var İşlemci Samsung Exynos 9820 Samsung Exynos 9810 Ekran Oranı

%88 %84.2 RAM 6 GB 6 GB Kamera Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği Çift 12 MP (f1.5) arka, 8 MP (f1.7) ön Video 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5 Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm USB Type-C, 3.5mm Su dayanıklılığı

IP68 IP68 Batarya 3500 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 3000 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj h

Samsung Galaxy S10 mu Samsung Galaxy S9 mu? İşte Sonuç

Samsung S9

Samsung Galaxy S9 daha büyük ekranı, biraz daha büyük bataryası ve en önemlisi de ekran – gövde oranı ile dikkat çekiyor. Cihaz güçlü bir yonga seti ile geliyor ancak Galaxy S9’un Exynos 9810 çipseti hala hemen her görev için yeterli. Galaxy S9 sahiplerinin S10’a yükseltmeleri için herhangi bir sebepleri yok. Ancak iki cihazdan biri arasında seçim yapmak gerekirse, Galaxy S9 uzun bir süredir en iyi kompakt cihaz konumundaydı ve Galaxy S10 ile bu artık değişmiş durumda.

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