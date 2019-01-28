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Samsung Galaxy S10 ve Samsung Galaxy S9 Karşılaştırması

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Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S10 karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S10 Karşılaştırması

Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S10 Karşılaştırması
Samsung S10
TelefonSamsung Galaxy S10Samsung Galaxy S9
Boyut148.9 x 70.9 x 7.8 mm 147.7 x 68.7 x 8.5 mm
Ağırlık175 gram 163 gram
Ekran boyutu6.1 inç Super AMOLED ekran 5.8 inç Super AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü1440 x 2960 piksel (QHD+) 1.440 x 2960 piksel (570 ppi)
İşletim sistemi
Android 9.0 (Pie) Android 8.0 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB 64 GB
MicroSD kartVarVar
İşlemciSamsung Exynos 9820 Samsung Exynos 9810
Ekran Oranı
%88 %84.2
RAM6 GB 6 GB
KameraÇift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği Çift 12 MP (f1.5) arka, 8 MP (f1.7) ön
Video2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
Bluetooth sürümüBluetooth 5Bluetooth 5
YuvalarUSB Type-C, 3.5 mm USB Type-C, 3.5mm
Su dayanıklılığı
IP68 IP68
Batarya3500 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 3000 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj h

Samsung Galaxy S10 mu Samsung Galaxy S9 mu? İşte Sonuç

Samsung Galaxy S10 ve Samsung Galaxy S9 Karşılaştırması
Samsung S9

Samsung Galaxy S9 daha büyük ekranı, biraz daha büyük bataryası ve en önemlisi de ekran – gövde oranı ile dikkat çekiyor. Cihaz güçlü bir yonga seti ile geliyor ancak Galaxy S9’un Exynos 9810 çipseti hala hemen her görev için yeterli. Galaxy S9 sahiplerinin S10’a yükseltmeleri için herhangi bir sebepleri yok. Ancak iki cihazdan biri arasında seçim yapmak gerekirse, Galaxy S9 uzun bir süredir en iyi kompakt cihaz konumundaydı ve Galaxy S10 ile bu artık değişmiş durumda.

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