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Apple Music’in piyasaya sürülmesinden neredeyse dört yıl sonra The Information tarafından yayınlanan yeni bir rapor şirket hakkında oldukça ilginç bir iddiaya değiniyor. Buna göre Apple tıpkı Apple Music gibi çalışan bir video akış hizmetini yayına alacak. Yaklaşık iki yıla yakındır Apple’ın video yayın servisi açacağına dair iddialar ortalıkta dolaşmaktaydı.

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Apple’ın Video Akış Hizmeti Nisan Ayının Sonunda Başlayabilir

Konuyla aşina olan kaynaklara dayanarak, Apple’ın şimdiden eğlence şirketleriyle iletişim kurmaya başladığı ortaya çıktı. Apple, şirketlerin tüm içeriklerinin nisan ortasında kadar yayına hazır olmasını istiyor. Hizmetin, Apple’ın iPhone, iPad ve Apple TV cihazlarına gelecek büyük bir güncelleme ile ekleneceği söylentiler arasında.

Bu güncelleme cihazlarda hali hazırda bulunan TV uygulamasını kapsayacak. Beklenen güncellemenin çıkış tarihi “birkaç hafta” olarak belirtilmiş. Cihaz sahipleri Apple’ın bazı orijinal TV şovlarını ve filmlerini içeren orijinal içerikleri ücretsiz olarak izleyebilecekler. Bunun yanı sıra isteğe bağlı bir abonelik modeli de mevcut olacak.

Rapora göre, kullanıcılar diğer video hizmetlerinden abonelik modeli altında yaralanabilecek. Şu anda Netflix ve HBO‘nun desteklenip desteklenmediği belli değil. Apple yıllar içinde iki düzineden fazla TV şovu ve birden çok filme yatırım yaparak kendi orijinal içeriğine destek vermeye devam etti. Cupertino devi son zamanlarda, gelecekte yeni içerikler üretmeleri için bir dizi yapımcıyı işe aldı.

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Bugünün raporuna göre, Apple’ın video içerik hizmeti ve güncellenmiş TV uygulaması nisan ayının sonuna doğru başlayacak gibi görünüyor. Gerçekten de durum buysa, şirket mart ayı sonlarında yapılan yıllık Bahar etkinliğinde tüm planlarını açıklayabilir. Bu etkinlikte, Apple ayrıca güncellenmiş bir iPad, yeni bir iPad Mini, yeni nesil AirPod’lar, AirPower’ın piyasaya sürülmesi ve 7. nesil bir iPod Touch duyurusu da yapabilir.

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