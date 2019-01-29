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Fortnite, çıktığı ilk günden bu yana oyun dünyasını fırtınayla sardı. Oyun Android ve iOS için piyasaya sürüldükten kısa süre sonra, farklı platformlardan oyuncuların yan yana savaşmasını sağlayan çapraz platform desteğine sahip oldu. Bu sayede yapım mobil oyun listelerinde de hızlı bir şekilde yükseldi. Yeni güncellemeyle birlikte Fortnite’ı iOS ve Android telefonda kontrolcü ile oynamak mümkün hale geldi.

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Fortnite’ı iOS ve Android Telefonda Kontrolcü ile Oynamak

Fortnite‘ı akıllı telefonlarında oynayan kullanıcıların karşılaştığı sorunlardan ilki oyunun mobil sürümünün harici denetleyicileri desteklemiyor olmasıydı. Bu da PS4, Xbox ya da benzer kontrolcülerin Fortnite ile çalışmadığı anlamına geliyor. Mobile kullanıcıları bilgisayar ve konsol kullanan rakiplerine göre büyük bir dezavantajda bırakan bu durum şimdi son buldu. Fortnite’in 7.30 yaması ile birlikte Fortnite’a kontrolcü desteği eklendi.

Android Fortnite kullanıcıları için, kontrol seçenekleri oldukça fazla. Xbox One ve PS4 kollarının yanı sıra, Bluetooth bağlantısını destekleyen herhangi bir denetleyici da Fortnite ile birlikte çalışacak. iPhone’unuz varsa, seçenekleriniz biraz daha sınırlı. Aramanız gereken özellikler arasında MFi sertifikalı bir kontrolcü var. Epic Games, yama notlarında SteelSeries Nimbus‘tan söz ediyor. Bu da iPhone’da Fortnite uyumlu kontolcü arayanlar için en iyi seçeneklerden biri olacağı anlamına geliyor.

Fortnite uyumlu kontrolcülerden biri de SteelSeries Nimbus

Kontrolcü desteğinin yanı sıra, 7.30 yaması oyunla ilgili birçok küçük sorunu da gideriyor ve bazı yeni şeyler ekliyor. Örneğin, oyunculara sunulan yeni bir Fortnite silah türü var: Chiller Granade. Bu el bombasının patlama çapındakiler 7 saniye boyunca kontrolsüz bir şekilde kayıyor ve rakipleri için kolay bir hedef haline geliyor.

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Ayrıca yeni bir sınırlı zaman modu var ve ismi Katı altın. Bu modda, her silah Legendary / Efsanevi olarak geliyor ve bu sayede daha hızlı ve yoğun bir oyun deneyimi yaratılıyor. Aynı zamanda materyaller de daha hızlı toplanıyor.

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