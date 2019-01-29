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Huawei Mate 20 Lite ve Samsung Galaxy S10 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?



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Samsung Galaxy S10 Lite ve Huawei Mate 20 Lite Karşılaştırması

Samsung S10 Lite

Telefon Samsung Galaxy S10 Lite Huawei Mate 20 Lite Boyut 148.9 x 70.9 x 7.8 mm 158.3 x 75.3 x 7.6 mm Ağırlık 175 gram 172 gram Ekran boyutu 5.8 inç Super AMOLED ekran 6.3 inç AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü 1440 x 2960 (570 ppi) 1080 x 2340 piksel (409 ppi) İşletim sistemi

Android 9.0 (Pie) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart Var Var İşlemci Samsung Exynos 9820 HiSilicon Kirin 710 AnTuTu puanı 365.000 136.600 Ekran Oranı

%86 %81.7 RAM 4 GB 4 GB Kamera 12 MP (f/1.5) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği Çift 20 MP (f/1.8), 2 MP arka, 24 MP (f/2.0) ön Video 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps 1080p’de 60fps, 720p’de 30fps, OIS yok Bluetooth sürümü Bluetooth 5, aptX Bluetooth 4.2, aptX Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm USB Type-C, 3.5mm Su dayanıklılığı

IP68 Yok Batarya 3100 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 3750 mAh, Hızlı Şarj

Samsung Galaxy S10 Lite mı Huawei Mate 20 Lite mı? İşte Sonuç

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 Lite ile Samsung Galaxy S10 Lite arasında belirgin bir fiyat farkı bulunuyor. Ancak kullanıcılar hangi cihazın daha iyi olduğunu merak ediyor. Fiyat – performans anlamında Mate 20 Lite kesinlikle yavaş değil. Ekran boyutu ve ekran – gövde oranı gayet tatmin edici bir seviyede. Ayrıca batarya kapasitesi de S10 Lite’ın önünde. S10 Lite daha hızlı, daha iyi ekran oranına sahip ve IP68 ile kablosuz şarjı destekliyor. Fakat pil ömrü tarafında Mate 20 Lite seviyesine ulaşamıyor. Fiyat – performans anlamında Mate 20 Lite bizce kazanan durumunda. Ancak daha fazlasını karşılayabilecekler için S10 Lite almamak için hiçbir neden yok.

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