Huawei Mate 20 Lite ve Samsung Galaxy S10 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Samsung Galaxy S10 Lite ve Huawei Mate 20 Lite Karşılaştırması
|Telefon
|Samsung Galaxy S10 Lite
|Huawei Mate 20 Lite
|Boyut
|148.9 x 70.9 x 7.8 mm
|158.3 x 75.3 x 7.6 mm
|Ağırlık
|175 gram
|172 gram
|Ekran boyutu
|5.8 inç Super AMOLED ekran
|6.3 inç AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1440 x 2960 (570 ppi)
|1080 x 2340 piksel (409 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 9.0 (Pie)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|64 GB
|MicroSD kart
|Var
|Var
|İşlemci
|Samsung Exynos 9820
|HiSilicon Kirin 710
|AnTuTu puanı
|365.000
|136.600
|Ekran Oranı
|%86
|%81.7
|RAM
|4 GB
|4 GB
|Kamera
|12 MP (f/1.5) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği
|Çift 20 MP (f/1.8), 2 MP arka, 24 MP (f/2.0) ön
|Video
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
|1080p’de 60fps, 720p’de 30fps, OIS yok
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5, aptX
|Bluetooth 4.2, aptX
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5 mm
|USB Type-C, 3.5mm
|Su dayanıklılığı
|IP68
|Yok
|Batarya
|3100 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj
|3750 mAh, Hızlı Şarj
Samsung Galaxy S10 Lite mı Huawei Mate 20 Lite mı? İşte Sonuç
Huawei Mate 20 Lite ile Samsung Galaxy S10 Lite arasında belirgin bir fiyat farkı bulunuyor. Ancak kullanıcılar hangi cihazın daha iyi olduğunu merak ediyor. Fiyat – performans anlamında Mate 20 Lite kesinlikle yavaş değil. Ekran boyutu ve ekran – gövde oranı gayet tatmin edici bir seviyede. Ayrıca batarya kapasitesi de S10 Lite’ın önünde. S10 Lite daha hızlı, daha iyi ekran oranına sahip ve IP68 ile kablosuz şarjı destekliyor. Fakat pil ömrü tarafında Mate 20 Lite seviyesine ulaşamıyor. Fiyat – performans anlamında Mate 20 Lite bizce kazanan durumunda. Ancak daha fazlasını karşılayabilecekler için S10 Lite almamak için hiçbir neden yok.