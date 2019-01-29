in Konular

Samsung Galaxy S10 Lite ve Huawei Mate 20 Lite Karşılaştırması

REKLAMLAR

Huawei Mate 20 Lite ve Samsung Galaxy S10 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

REKLAMLAR

Samsung Galaxy S10 Lite ve Huawei Mate 20 Lite Karşılaştırması

Galaxy S10, S10+ ve S10 Lite Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Özellikleri
Samsung S10 Lite
TelefonSamsung Galaxy S10 LiteHuawei Mate 20 Lite
Boyut148.9 x 70.9 x 7.8 mm 158.3 x 75.3 x 7.6 mm
Ağırlık175 gram 172 gram
Ekran boyutu5.8 inç Super AMOLED ekran 6.3 inç AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü1440 x 2960 (570 ppi) 1080 x 2340 piksel (409 ppi)
İşletim sistemi
Android 9.0 (Pie)Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB 64 GB
MicroSD kartVar Var
İşlemciSamsung Exynos 9820 HiSilicon Kirin 710
AnTuTu puanı365.000 136.600
Ekran Oranı
%86 %81.7
RAM4 GB 4 GB
Kamera12 MP (f/1.5) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği Çift 20 MP (f/1.8), 2 MP arka, 24 MP (f/2.0) ön
Video2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps 1080p’de 60fps, 720p’de 30fps, OIS yok
Bluetooth sürümüBluetooth 5, aptX Bluetooth 4.2, aptX
YuvalarUSB Type-C, 3.5 mm USB Type-C, 3.5mm
Su dayanıklılığı
IP68 Yok
Batarya3100 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 3750 mAh, Hızlı Şarj

Samsung Galaxy S10 Lite mı Huawei Mate 20 Lite mı? İşte Sonuç

Samsung Galaxy S10 Lite mı Huawei Mate 20 Lite mu? İşte Sonuç
Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 Lite ile Samsung Galaxy S10 Lite arasında belirgin bir fiyat farkı bulunuyor. Ancak kullanıcılar hangi cihazın daha iyi olduğunu merak ediyor. Fiyat – performans anlamında Mate 20 Lite kesinlikle yavaş değil. Ekran boyutu ve ekran – gövde oranı gayet tatmin edici bir seviyede. Ayrıca batarya kapasitesi de S10 Lite’ın önünde. S10 Lite daha hızlı, daha iyi ekran oranına sahip ve IP68 ile kablosuz şarjı destekliyor. Fakat pil ömrü tarafında Mate 20 Lite seviyesine ulaşamıyor. Fiyat – performans anlamında Mate 20 Lite bizce kazanan durumunda. Ancak daha fazlasını karşılayabilecekler için S10 Lite almamak için hiçbir neden yok.

REKLAMLAR

REKLAMLAR